Beden Dili Uzmanı Açıkladı: Sadece Bu Hareketi Yaparak Karşı Tarafa Daha Samimi Görünebilirsiniz

Küçük bir baş eğişinin, karşınızdaki kişiye dikkatle dinlediğinizi ve iletişime açık olduğunuzu gösterdiği düşünülüyor. Hatta bazı araştırmalar, bu hareketin biyolojik bir temeli olabileceğini öne sürüyor: Başınızı yana eğmek, savunmasız bir bölge olan boynunuzu açığa çıkararak güven ve rahatlık mesajı veriyor. Böylece iletişim daha sıcak ve doğal bir hâl alıyor.

Ancak uzmanlar, bu hareketin abartılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Zorlama ya da yapmacık bir baş eğişi, karşı tarafta tam tersi bir etki bırakabilir. Samimiyetle yapılmadığında, jestin anlamı kolayca tersine dönebiliyor.