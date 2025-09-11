Beden Dili Uzmanı Açıkladı: Sadece Bu Hareketi Yaparak Karşı Tarafa Daha Samimi Görünebilirsiniz
Sözlerimizden önce beden dilimiz konuşuyor. Uzmanlara göre insanlar üzerinde daha sıcak ve samimi bir etki bırakmanın yolu aslında çok basit. Gelin, o hareket neymiş beraber bakalım...
İnsan ilişkilerinde çoğu zaman sözlerden çok beden dili ön plana çıkıyor.
Beden dili uzmanı Adrianne Carter, sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı ipucunda, insanların sizi nasıl algıladığını büyük ölçüde farkında olmadan bedeninizin belirlediğini söylüyor.
Diğer beden dili uzmanları da bu görüşü destekliyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
