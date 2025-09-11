onedio
Beden Dili Uzmanı Açıkladı: Sadece Bu Hareketi Yaparak Karşı Tarafa Daha Samimi Görünebilirsiniz

Beden Dili Uzmanı Açıkladı: Sadece Bu Hareketi Yaparak Karşı Tarafa Daha Samimi Görünebilirsiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 15:30

Sözlerimizden önce beden dilimiz konuşuyor. Uzmanlara göre insanlar üzerinde daha sıcak ve samimi bir etki bırakmanın yolu aslında çok basit. Gelin, o hareket neymiş beraber bakalım...

İnsan ilişkilerinde çoğu zaman sözlerden çok beden dili ön plana çıkıyor.

İnsan ilişkilerinde çoğu zaman sözlerden çok beden dili ön plana çıkıyor.

Uzmanlara göre, tek bir kelime etmeden bile daha samimi, sıcak ve approachable görünmek mümkün. Üstelik bunun için sadece küçük bir baş hareketi yeterli.

Beden dili uzmanı Adrianne Carter, sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı ipucunda, insanların sizi nasıl algıladığını büyük ölçüde farkında olmadan bedeninizin belirlediğini söylüyor.

Başınızı hafifçe yana eğerek karşı tarafta büyük bir etki yaratabileceğinizi dile getiriyor.

Carter’a göre bu hareket, karşınızdaki kişiye tehditkâr olmayan, daha yumuşak bir enerji verir. Güçlü bakışlar ve dik duruş bazen baskın ve mesafeli algılanabilirken, küçük bir baş eğişi ve içten bir gülümseme daha samimi bir izlenim yaratıyor.

Diğer beden dili uzmanları da bu görüşü destekliyor.

Küçük bir baş eğişinin, karşınızdaki kişiye dikkatle dinlediğinizi ve iletişime açık olduğunuzu gösterdiği düşünülüyor. Hatta bazı araştırmalar, bu hareketin biyolojik bir temeli olabileceğini öne sürüyor: Başınızı yana eğmek, savunmasız bir bölge olan boynunuzu açığa çıkararak güven ve rahatlık mesajı veriyor. Böylece iletişim daha sıcak ve doğal bir hâl alıyor.

Ancak uzmanlar, bu hareketin abartılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Zorlama ya da yapmacık bir baş eğişi, karşı tarafta tam tersi bir etki bırakabilir. Samimiyetle yapılmadığında, jestin anlamı kolayca tersine dönebiliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
