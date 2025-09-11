Evliliği Kurtarıyor: İlişki Uzmanı, Her Çiftin Birbirine Söylemesi Gereken O Sihirli Cümleyi Açıkladı

Uzmanlara göre eşlerin kullanabileceği sihirli bir cümle var: 'Sorumlulukları aklından çıkarmamanı istiyorum.'

Davranış bilimci Dr. Zelana Montminy’e göre bu cümle, tartışma ve sitem olmadan eşlerin sorumluluk almasını sağlıyor. Montminy, “Yük sadece işleri yapmak değil, tüm sorumluluğu kafada taşımak demek” diyor. Bu cümleyi kullandığınızda eşinize yalnızca iş devretmiş olmuyorsunuz, sorumluluğu sahiplenmesini de istiyorsunuz.