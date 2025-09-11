onedio
Evliliği Kurtarıyor: İlişki Uzmanı, Her Çiftin Birbirine Söylemesi Gereken O Sihirli Cümleyi Açıkladı

Metehan Bozkurt
11.09.2025 - 13:50

Bütün ev işleri ve aile sorumlulukları sizi yormuşken, bazen tek bir cümle her şeyi değiştirebilir. İlişki uzmanları, kocanıza söyleyeceğiniz bu cümlenin hem tartışmaları önlediğini hem de yükünüzü hafiflettiğini söylüyor. İşte evliliği gerçekten rahatlatan o cümle…

Hiç bitmeyen aile işlerinin yükü altında eziliyor musunuz?

Uzmanlara göre eşlerin kullanabileceği sihirli bir cümle var: 'Sorumlulukları aklından çıkarmamanı istiyorum.'

Davranış bilimci Dr. Zelana Montminy’e göre bu cümle, tartışma ve sitem olmadan eşlerin sorumluluk almasını sağlıyor. Montminy, “Yük sadece işleri yapmak değil, tüm sorumluluğu kafada taşımak demek” diyor. Bu cümleyi kullandığınızda eşinize yalnızca iş devretmiş olmuyorsunuz, sorumluluğu sahiplenmesini de istiyorsunuz.

Uzmanlara göre, ilişkide kullanılabilecek diğer sihirli cümleler de var. Bunlar, eşler arasında “takım arkadaşı” hissini güçlendiriyor.

  • “Sana üzücü gelebilecek bir şey söyleyeceğim”

  • “Şu an desteğine ihtiyacım var”

  • “Böyle düşündüğünü hiç aklıma getirmemiştim”

  • “Böyle hissetmeni anlayabiliyorum”

  • “Bu konuda suçum varsa üzgünüm”

  • “Bir çözüm bulalım”

Öte yandan, psikolog Jeffrey Bernstein, ilişkileri bitirebilecek üç cümleyi de açıkladı:

  • “Aşırı tepki veriyorsun”

  • “Önemli değil”

  • “Çok hassassın”

Uzmanlar, doğru cümleleri kullanıp, yanlışlardan kaçınmanın, bitmek bilmeyen yapılacaklar listesini artık tek başınıza değil, takım olarak yönetmenizi sağlayacağını söylüyor.

yoksunn

bizim coğrafyada......ben senden ayrılmak istediğimde ilk muskayı yapan kimdi... :))))))