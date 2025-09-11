Prens Philip'in Kraliçe Elizabeth İçin Kullandığı İlginç Lakap Tekrardan Gündem Oldu

Bu ifade “tatlım” ya da “sevgilim” anlamında kullanılan bir hitap şekli.

Prens Philip’in Kraliçe’ye zaman zaman “sausage” (sosis) diye de seslendiği iddia edilse de, en çok akılda kalan “Cabbage” olmuş. Hatta bu detay Netflix dizisi The Crown’da bile işlenmişti.

73 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine olan bağlılıklarıyla bilinen çiftin bu sevimli sırrı, bugün hayranları tarafından tebessümle hatırlanıyor.