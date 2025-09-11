Prens Philip'in Kraliçe Elizabeth İçin Kullandığı İlginç Lakap Tekrardan Gündem Oldu
Kraliçe II. Elizabeth’in vefatının üçüncü yıldönümünde, Prens Philip’in eşi için yıllar boyunca kullandığı sevimli lakap yeniden gündeme geldi. Hayranlar, çiftin bu samimi ve esprili yanını hatırlayarak paylaşımlarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kraliçe II. Elizabeth’in vefatının üçüncü yıldönümünde, Prens Philip’in eşi için kullandığı sevimli lakap yeniden gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuhaf gibi görünse de bu ifade aslında Fransızca’daki “mon petit chou” deyiminden geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın