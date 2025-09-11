onedio
Prens Philip'in Kraliçe Elizabeth İçin Kullandığı İlginç Lakap Tekrardan Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
11.09.2025 - 10:25

Kraliçe II. Elizabeth’in vefatının üçüncü yıldönümünde, Prens Philip’in eşi için yıllar boyunca kullandığı sevimli lakap yeniden gündeme geldi. Hayranlar, çiftin bu samimi ve esprili yanını hatırlayarak paylaşımlarda bulundu.

Kraliçe II. Elizabeth’in vefatının üçüncü yıldönümünde, Prens Philip’in eşi için kullandığı sevimli lakap yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, Edinburgh Dükü, Kraliçe’ye yıllar boyunca “Cabbage” yani “lahana” diye hitap ediyordu.

Tuhaf gibi görünse de bu ifade aslında Fransızca’daki “mon petit chou” deyiminden geliyor.

Bu ifade “tatlım” ya da “sevgilim” anlamında kullanılan bir hitap şekli.

Prens Philip’in Kraliçe’ye zaman zaman “sausage” (sosis) diye de seslendiği iddia edilse de, en çok akılda kalan “Cabbage” olmuş. Hatta bu detay Netflix dizisi The Crown’da bile işlenmişti.

73 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine olan bağlılıklarıyla bilinen çiftin bu sevimli sırrı, bugün hayranları tarafından tebessümle hatırlanıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
