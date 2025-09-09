Aşktan Değil Parasızlıktan: Çiftler, Boşansalar Bile Aynı Evde Yaşamaya Devam Ediyorlar
Boşanma denince akla genellikle ayrı hayatlar gelir; farklı evler, farklı düzenler… Fakat ekonomik şartların ağırlığı bu beklentiyi değiştiriyor. Artan kira fiyatları ve yüksek kredi faizleri yüzünden bazı çiftler, resmi olarak boşanmış olsalar da aynı evde yaşamayı sürdürüyor.
Bazı boşanmış çiftler, hukuken yollarını ayırmış olsalar da aynı evde yaşamaya devam ediyor.
Uzmanlara göre bu türden “ortak yaşam” modelleri bazı aileler için işe yarayabiliyor.
