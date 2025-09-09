Aşktan Değil Parasızlıktan: Çiftler, Boşansalar Bile Aynı Evde Yaşamaya Devam Ediyorlar

Bunun nedeni ise sanıldığı gibi çocuklar ya da duygusal bağlar değil; tamamen ekonomik şartlar. Özellikle yüksek konut kredisi faizleri, birçok kişiyi farklı bir çözüm arayışına itmiş durumda.

Örneğin, Florida’da yaşayan Ryan Hambry ve Morgan Dickson çifti, nisan ayında boşanmış olmalarına rağmen evlerini satmak istememiş. Çünkü daha önce aldıkları düşük faizli krediyi bırakıp yeniden yüksek oranlarla başlamak onlar için mantıklı görünmemiş. Bu yüzden Ryan bahçedeki küçük evde, Morgan ise aynı arazide duran bir karavanda yaşamını sürdürüyor. Çocukları ise iki yaşam alanı arasında gidip geliyor.