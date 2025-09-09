onedio
Aşktan Değil Parasızlıktan: Çiftler, Boşansalar Bile Aynı Evde Yaşamaya Devam Ediyorlar

09.09.2025 - 15:47

Boşanma denince akla genellikle ayrı hayatlar gelir; farklı evler, farklı düzenler… Fakat ekonomik şartların ağırlığı bu beklentiyi değiştiriyor. Artan kira fiyatları ve yüksek kredi faizleri yüzünden bazı çiftler, resmi olarak boşanmış olsalar da aynı evde yaşamayı sürdürüyor.

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/07/lifesty...
Bazı boşanmış çiftler, hukuken yollarını ayırmış olsalar da aynı evde yaşamaya devam ediyor.

Bunun nedeni ise sanıldığı gibi çocuklar ya da duygusal bağlar değil; tamamen ekonomik şartlar. Özellikle yüksek konut kredisi faizleri, birçok kişiyi farklı bir çözüm arayışına itmiş durumda.

Örneğin, Florida’da yaşayan Ryan Hambry ve Morgan Dickson çifti, nisan ayında boşanmış olmalarına rağmen evlerini satmak istememiş. Çünkü daha önce aldıkları düşük faizli krediyi bırakıp yeniden yüksek oranlarla başlamak onlar için mantıklı görünmemiş. Bu yüzden Ryan bahçedeki küçük evde, Morgan ise aynı arazide duran bir karavanda yaşamını sürdürüyor. Çocukları ise iki yaşam alanı arasında gidip geliyor.

Uzmanlara göre bu türden “ortak yaşam” modelleri bazı aileler için işe yarayabiliyor.

Ancak bunun sağlıklı olabilmesi için tarafların geçmiş yaralarını kapatmış olması, açık bir iletişim kurmaları ve belirli sınırları net bir şekilde çizmesi şart. En önemlisi ise herkesin neden bu düzene katlandığını bilmesi gerekiyor.

Yani bazı çiftler için boşanma “ayrı evler” anlamına gelmiyor; aksine, ekonomik şartlar altında aynı çatıya farklı kurallarla devam etmek zorunda kalabiliyorlar.

