Ofiste Ana Karakter Olmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 3 Şey

İşte Patti Wood ve diğer uzmanların önerdiği 3 basit ipucu:

1. Toplantılara Erken Gelin

Basit ama etkili: Göz teması kurun, selam verin ve mümkünse toplantı başlamadan önce orada olun. Bu kontrolün sizde olduğu izlenimini verir ve güven oluşturur.

2. Elleriniz Görünsün

Kapalı yumruklar uzak durduğunuz izlenimi yaratır. Açık avuç içi, hem samimiyet gösterir hem de insanların sizi daha rahat takip etmesini sağlar. Zoom toplantılarında uzun süre ekrana sabit bakmak doğal değil; ellerinizi görünür tutmak hem daha rahat bir hava katar hem de etkileşimi güçlendirir.

Dr. Don Weber da telefon ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları toplantı sırasında uzak tutmayı öneriyor. Bu tamamen karşınızdakilere odaklanmanızı sağlar.

3. Kendiniz Olun

Gerçek öz güven taklit edilemez. Hazırlıklıysanız kendinizden emin görünürsünüz, değilseniz gerginliğiniz fark edilir ama bu kötü bir şey değil. Önemli olan sahte bir izlenim yaratmamak; sözleriniz ve beden diliniz uyumlu olmalı.

Ayrıca karşınızdakinin beden dilini okumak da size ipuçları verir. Örneğin bir kişi yüzüne dokunuyorsa veya işaret parmağını çene altına yakın tutuyorsa, söylediklerinizi düşünüyor ama henüz onaylamıyor olabilir. Bu tür detaylar, iletişimi ve karar süreçlerini anlamak açısından çok değerli.