Ofiste Ana Karakter Olmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 3 Şey

Ofiste Ana Karakter Olmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 3 Şey

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 12:30

Ofiste fark edilmek ve saygı görmek çoğu zaman düşündüğünüzden daha basit birkaç detayla mümkün. Ne söylediğiniz kadar nasıl göründüğünüz ve nasıl davrandığınız da etki yaratır. Küçük beden dili ipuçları, doğru zamanlama ve doğal duruş, toplantılarda ve günlük iş hayatında sizin “ana karakter” olmanızı sağlar. İşte bunu başarmak için dikkat etmeniz gereken üç temel nokta…

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/business/
Ofiste veya çevrimiçi toplantılarda beden dili çoğu zaman söylediklerimizden daha güçlü bir mesaj verir.

Ofiste veya çevrimiçi toplantılarda beden dili çoğu zaman söylediklerimizden daha güçlü bir mesaj verir.

Sunum yaparken sıkılmış, bir öneriyi dinlerken ilgisiz görünmek istemeyiz. Peki, bunu önlemenin yolu ne?

İyi bir izlenim bırakmak, hem profesyonel hem güvenilir olduğunuzu gösterir hem de başkalarının size saygı duymasını sağlar. İlk izlenim kadar, sorumluluk almak, net ve samimi iletişim kurmak, gerektiğinde yardım etmek de uzun vadede iş hayatında fark yaratır.

Beden dili uzmanı Patti Wood, ofisteki ilk izlenimin önemine dikkat çekiyor ve bunun sadece fiziksel ofisle sınırlı olmadığını söylüyor.

İşte Patti Wood ve diğer uzmanların önerdiği 3 basit ipucu:

1. Toplantılara Erken Gelin

Basit ama etkili: Göz teması kurun, selam verin ve mümkünse toplantı başlamadan önce orada olun. Bu kontrolün sizde olduğu izlenimini verir ve güven oluşturur.

2. Elleriniz Görünsün

Kapalı yumruklar uzak durduğunuz izlenimi yaratır. Açık avuç içi, hem samimiyet gösterir hem de insanların sizi daha rahat takip etmesini sağlar. Zoom toplantılarında uzun süre ekrana sabit bakmak doğal değil; ellerinizi görünür tutmak hem daha rahat bir hava katar hem de etkileşimi güçlendirir.

Dr. Don Weber da telefon ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları toplantı sırasında uzak tutmayı öneriyor. Bu tamamen karşınızdakilere odaklanmanızı sağlar.

3. Kendiniz Olun

Gerçek öz güven taklit edilemez. Hazırlıklıysanız kendinizden emin görünürsünüz, değilseniz gerginliğiniz fark edilir ama bu kötü bir şey değil. Önemli olan sahte bir izlenim yaratmamak; sözleriniz ve beden diliniz uyumlu olmalı.

Ayrıca karşınızdakinin beden dilini okumak da size ipuçları verir. Örneğin bir kişi yüzüne dokunuyorsa veya işaret parmağını çene altına yakın tutuyorsa, söylediklerinizi düşünüyor ama henüz onaylamıyor olabilir. Bu tür detaylar, iletişimi ve karar süreçlerini anlamak açısından çok değerli.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
