onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanları Kamelya Poleniyle Güneş Kremi Geliştirdi

Bilim İnsanları Kamelya Poleniyle Güneş Kremi Geliştirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 10:23

Güneşten korunmak için kullanılan kremler çoğu zaman cildi yapış yapış hissettirirken aynı zamanda çevreye de zarar verebiliyor. Ancak Singapur’daki bilim insanları, kamelya çiçeği poleni kullanarak geliştirdikleri yeni bir formülle bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor. Hem zararlı UV ışınlarına karşı etkili koruma sağlayan hem de cildi serin tutabilen bu güneş kremi, aynı zamanda mercan resiflerine zarar vermeyen çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/764485/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, kamelya çiçeklerinin polenini kullanarak yeni bir güneş kremi geliştirdi.

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, kamelya çiçeklerinin polenini kullanarak yeni bir güneş kremi geliştirdi.

Yapılan deneylerde, bu kremi kullananların cilt yüzeyi, klasik güneş kremlerine kıyasla yaklaşık 20 dakika boyunca 5 derece daha serin kaldı.

Üstelik işin bir de çevre boyutu var.

Üstelik işin bir de çevre boyutu var.

Hepimizin bildiği gibi, ticari güneş kremleri denizlere karıştığında mercan resiflerine ciddi zarar veriyor. Araştırma ekibinin bulgularına göre, piyasadaki birçok krem sadece birkaç gün içinde mercanların beyazlamasına ve ölmesine neden oluyor. Oysa kamelya poleni bazlı krem, mercanlara hiçbir zarar vermedi; hatta 60 gün boyunca mercanlar sağlıklı kaldı.

Polen alerjisi yaşayanlar için de önemli bir not!

Polen alerjisi yaşayanlar için de önemli bir not!

Kamelya poleni kendi kendine tozlaşan bir çiçek olduğu için genellikle alerjiye yol açmıyor.

Araştırmayı yürüten Profesör Cho Nam-Joon, “Polen doğası gereği UV ışınlarına karşı dayanıklı. Biz de bu koruyucu özelliği insan cildi için kullanılabilir hale getirmek istedik” diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın