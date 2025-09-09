Bilim İnsanları Kamelya Poleniyle Güneş Kremi Geliştirdi

Hepimizin bildiği gibi, ticari güneş kremleri denizlere karıştığında mercan resiflerine ciddi zarar veriyor. Araştırma ekibinin bulgularına göre, piyasadaki birçok krem sadece birkaç gün içinde mercanların beyazlamasına ve ölmesine neden oluyor. Oysa kamelya poleni bazlı krem, mercanlara hiçbir zarar vermedi; hatta 60 gün boyunca mercanlar sağlıklı kaldı.