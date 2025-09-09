Bilim İnsanları Kamelya Poleniyle Güneş Kremi Geliştirdi
Güneşten korunmak için kullanılan kremler çoğu zaman cildi yapış yapış hissettirirken aynı zamanda çevreye de zarar verebiliyor. Ancak Singapur’daki bilim insanları, kamelya çiçeği poleni kullanarak geliştirdikleri yeni bir formülle bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor. Hem zararlı UV ışınlarına karşı etkili koruma sağlayan hem de cildi serin tutabilen bu güneş kremi, aynı zamanda mercan resiflerine zarar vermeyen çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor.
Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, kamelya çiçeklerinin polenini kullanarak yeni bir güneş kremi geliştirdi.
Üstelik işin bir de çevre boyutu var.
Polen alerjisi yaşayanlar için de önemli bir not!
