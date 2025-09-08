Eve Her Geldiğinde Kocasını Yalan Makinesine Sokan Dünyanın En Kıskanç Kadını: Debbi Wood

Eşinin banka hesaplarını ve telefon kayıtlarını düzenli olarak kontrol ediyordu. Televizyonda bir kadın reklam modeli gördüğünde bile paniğe kapılan Debbi, Steve’in kadınların olduğu programları izlemesini yasaklamıştı.

Bütün bu katı kurallar çiftin ilişkisini oldukça zorladı. Ancak Debbi, kıskançlığının geçmişte yaşadığı “travmatik” bir ilişkiden kaynaklandığını da kabul ediyordu. Yine de zamanla dengeler değişti. Çift, bir yıl sonra yeniden This Morning’e çıktığında yalan makinesi testlerinin artık sadece “arada bir” yapıldığını söyledi.