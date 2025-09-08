Eve Her Geldiğinde Kocasını Yalan Makinesine Sokan Dünyanın En Kıskanç Kadını: Debbi Wood
Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde kıskançlık zaman zaman kendini gösterebilir. Ancak Debbi Wood için bu duygu sıradan bir sınırın çok ötesine geçti. “Dünyanın en kıskanç kadını” olarak anılan Wood, kocasına eve her geldiğinde yalan makinesi testi yaptırmasıyla o dönemler dikkat çekmişti.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıskançlık zaman zaman herkesin içinde beliren bir duygu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşin ilginç tarafı bu fikir aslında kocası Steve’in yaptığı bir şakadan çıktı.
Debbi’nin kıskançlığı sadece bununla sınırlı değildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın