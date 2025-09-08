onedio
Eve Her Geldiğinde Kocasını Yalan Makinesine Sokan Dünyanın En Kıskanç Kadını: Debbi Wood

Eve Her Geldiğinde Kocasını Yalan Makinesine Sokan Dünyanın En Kıskanç Kadını: Debbi Wood

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 22:35

Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde kıskançlık zaman zaman kendini gösterebilir. Ancak Debbi Wood için bu duygu sıradan bir sınırın çok ötesine geçti. “Dünyanın en kıskanç kadını” olarak anılan Wood, kocasına eve her geldiğinde yalan makinesi testi yaptırmasıyla o dönemler dikkat çekmişti.

İşte detaylar...

Kıskançlık zaman zaman herkesin içinde beliren bir duygu.

Kıskançlık zaman zaman herkesin içinde beliren bir duygu.

Ancak Debbi Wood için durum adeta hastalık derecesinde desek abartmayız. 2013 yılında This Morning programına katılan Debbi, “dünyanın en kıskanç kadını” olarak anılmaya başladı.

Aslında sebebini öğrenince hak vereceksiniz. Çünkü Debbi, kocası her eve geldiğinde onu yalan makinesine sokuyor, teste tabi tutuyordu.

İşin ilginç tarafı bu fikir aslında kocası Steve’in yaptığı bir şakadan çıktı.

İşin ilginç tarafı bu fikir aslında kocası Steve’in yaptığı bir şakadan çıktı.

“İstersen yalan makinesiyle test edeyim seni” demesi üzerine Debbi işi ciddiye aldı ve kendi cihazını satın aldı. Uzak mesafe ilişkisiyle başlayan beraberliklerinde Debbi’nin kaygıları, Steve’in başka bir kadınla görüşmesiyle daha da artmıştı.

Debbi’nin kıskançlığı sadece bununla sınırlı değildi.

Debbi’nin kıskançlığı sadece bununla sınırlı değildi.

Eşinin banka hesaplarını ve telefon kayıtlarını düzenli olarak kontrol ediyordu. Televizyonda bir kadın reklam modeli gördüğünde bile paniğe kapılan Debbi, Steve’in kadınların olduğu programları izlemesini yasaklamıştı. 

Bütün bu katı kurallar çiftin ilişkisini oldukça zorladı. Ancak Debbi, kıskançlığının geçmişte yaşadığı “travmatik” bir ilişkiden kaynaklandığını da kabul ediyordu. Yine de zamanla dengeler değişti. Çift, bir yıl sonra yeniden This Morning’e çıktığında yalan makinesi testlerinin artık sadece “arada bir” yapıldığını söyledi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
