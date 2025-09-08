Uçakta Verilen Yemeği Beğenmediği İçin Makarna Yapmaya Karar Veren Kadın Hijyen Sınırlarını Zorladı
Uçak yolculuklarında ikram edilen yemekler genellikle yolcuların en çok şikâyet ettiği konuların başında geliyor. Katie isimli bir kadın ise bu duruma farklı bir çözüm buldu. Yanında getirdiği malzemelerle kendi makarnasını yapmaya kalkışan genç kadın, sosyal medyada hem beğeni topladı hem de hijyen tartışmalarını alevlendirdi.
Uçak yemekleri, yıllardır hayal kırıklığı yaratmasıyla ün salmış durumda.
Katie isimli bir kadın da bu kişilerden sadece bir tanesi.
"Uçakta verilen yemeklerden nefret ediyorsanız, kendiniz yapın"
