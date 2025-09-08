onedio
Uçakta Verilen Yemeği Beğenmediği İçin Makarna Yapmaya Karar Veren Kadın Hijyen Sınırlarını Zorladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 21:11

Uçak yolculuklarında ikram edilen yemekler genellikle yolcuların en çok şikâyet ettiği konuların başında geliyor. Katie isimli bir kadın ise bu duruma farklı bir çözüm buldu. Yanında getirdiği malzemelerle kendi makarnasını yapmaya kalkışan genç kadın, sosyal medyada hem beğeni topladı hem de hijyen tartışmalarını alevlendirdi.

Uçak yemekleri, yıllardır hayal kırıklığı yaratmasıyla ün salmış durumda.

Ancak bazı yolcular bu duruma artık dayanamayarak kendi çözümlerini üretmeye karar veriyor.

Katie isimli bir kadın da bu kişilerden sadece bir tanesi.

TikTok’ta @buonapastaclub kullanıcı adıyla paylaşılan video kısa sürede viral olurken, Katie’nin sıra dışı uçak menüsü bazı izleyiciler tarafından da tiksintiyle karşılandı.

"Uçakta verilen yemeklerden nefret ediyorsanız, kendiniz yapın"

Videoda Katie, yanına getirdiği sığ bir kapta un, yumurta ve patatesi karıştırıyor, ardından hamuru yoğurup açıyor, kesiyor ve özenle gnocchi şekline getiriyor. Hatta makarnaya geleneksel olukları vermek için tahta bir aparat kullanıyor.

Bazı kullanıcılar yaratıcılığı takdir ederken, yorumlarda eleştiriler de eksik olmadı.

Bir kişi, “İnsanlar uçakların en hijyenik yerler olmadığını nasıl fark etmiyor anlamıyorum,” yazarken, bir başkası, “Ya bir sandviç de götürebilirdin,” diye espri yaptı. Bir diğeri ise, “Bu kişinin yanında oturmayı düşünemiyorum,” yorumunu paylaştı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
