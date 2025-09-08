Uçakta Verilen Yemeği Beğenmediği İçin Makarna Yapmaya Karar Veren Kadın Hijyen Sınırlarını Zorladı

Videoda Katie, yanına getirdiği sığ bir kapta un, yumurta ve patatesi karıştırıyor, ardından hamuru yoğurup açıyor, kesiyor ve özenle gnocchi şekline getiriyor. Hatta makarnaya geleneksel olukları vermek için tahta bir aparat kullanıyor.

Bazı kullanıcılar yaratıcılığı takdir ederken, yorumlarda eleştiriler de eksik olmadı.

Bir kişi, “İnsanlar uçakların en hijyenik yerler olmadığını nasıl fark etmiyor anlamıyorum,” yazarken, bir başkası, “Ya bir sandviç de götürebilirdin,” diye espri yaptı. Bir diğeri ise, “Bu kişinin yanında oturmayı düşünemiyorum,” yorumunu paylaştı.