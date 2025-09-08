Kamburluk, Çökmüş Cilt... Yapay Zeka, 2050 Yılında İnternet Fenomenlerinin Nasıl Görüneceğini Açıkladı

Uzun saatler ekran karşısında içerik üretmek göz yorgunluğunu artırıyor. Kızarıklık, kuruluk, bulanık görme ve mor halkalı torbalar Ava modelinde açıkça görülüyor. Bu durumu önlemek için uzmanlar, her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmayı öneriyor. Ayrıca ekranların yaydığı mavi ışık ve sürekli etkileşim, uykusuzluğu tetikleyerek “influencer-insomnia”ya yol açabiliyor.

Ava’nın yüzü, yıllar boyunca dolgu ve estetik müdahaleler nedeniyle yapay ve asimetrik görünüyor. “Snapchat Dysmorphia” ve “Pillow Face” gibi trendler, puf yanaklar, sivri çene ve yapay dokuya neden oluyor. Sürekli saç uzatma ve şekillendirme ise saç dökülmesine, saç çizgisinin gerilemesine ve geri dönüşü zor saç incelmesine yol açıyor. Dermatolog Aamna Adel’e göre, saçlara uygulanan sürekli çekiş, “traction alopecia” denen ve kalıcı olabilen saç kaybına neden olabiliyor.