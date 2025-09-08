Kamburluk, Çökmüş Cilt... Yapay Zeka, 2050 Yılında İnternet Fenomenlerinin Nasıl Görüneceğini Açıkladı
Kaynak: https://nypost.com/2025/09/03/lifesty...
Sosyal medyada ışıl ışıl görünen influencer’lar, yıllar içinde bu ışıltıyı koruyamayabilir. Yapay zekâyla hazırlanan model, 2050’de influencer’ların kambur duruş, yorgun cilt ve boyun ağrısı gibi sorunlarla mücadele edeceğini gösteriyor.
Gelin, yapay zeka nasıl bir görsel oluşturmuş, birlikte bakalım...
Sosyal medya fenomenlerinin ileride nasıl görüneceğini merak etmiş miydiniz?
Ava adını verdikleri dijital model, sürekli sosyal medya kullanımı ve uzun saatler boyunca poz vermenin etkilerini gözler önüne seriyor.
Dijital yaşlanma ve cilt sorunları
Göz sağlığına etkisi
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
