Kamburluk, Çökmüş Cilt... Yapay Zeka, 2050 Yılında İnternet Fenomenlerinin Nasıl Görüneceğini Açıkladı

Kamburluk, Çökmüş Cilt... Yapay Zeka, 2050 Yılında İnternet Fenomenlerinin Nasıl Görüneceğini Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 18:43

Sosyal medyada ışıl ışıl görünen influencer’lar, yıllar içinde bu ışıltıyı koruyamayabilir. Yapay zekâyla hazırlanan model, 2050’de influencer’ların kambur duruş, yorgun cilt ve boyun ağrısı gibi sorunlarla mücadele edeceğini gösteriyor.

Gelin, yapay zeka nasıl bir görsel oluşturmuş, birlikte bakalım...

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/03/lifesty...
Sosyal medya fenomenlerinin ileride nasıl görüneceğini merak etmiş miydiniz?

Sosyal medya fenomenlerinin ileride nasıl görüneceğini merak etmiş miydiniz?

Uzmanlar, “Influencer olmak göz kamaştırıcı olabilir, ama bu yaşam tarzı vücutta ve görünümde ciddi izler bırakabilir” dedi. Dünya genelinde 30-50 milyon kişinin influencer olarak içerik ürettiğini ve bu sayının her yıl %10-20 arttığını belirten Casino.org ekibi, “Sürekli algoritma peşinde koşmak, güzellik standartlarının baskısı ve durmaksızın içerik üretmek hem beden hem de zihinde görünür etkiler yaratıyor” diye ekledi.

Ava adını verdikleri dijital model, sürekli sosyal medya kullanımı ve uzun saatler boyunca poz vermenin etkilerini gözler önüne seriyor.

Ava adını verdikleri dijital model, sürekli sosyal medya kullanımı ve uzun saatler boyunca poz vermenin etkilerini gözler önüne seriyor.

Kambur duruş, öne eğik baş ve kronik boyun ağrısı (tech neck) bu yaşam tarzının somut sonuçları. Araştırmalar, sık ekran ve telefon kullanımı nedeniyle boynun doğal pozisyonunu kaybetmenin kas ve iskelet sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. BBC’nin aktardığına göre influencer’lar haftada 90 saate kadar çalışabiliyor ve bu sürenin çoğu telefon başında geçiyor.

Dijital yaşlanma ve cilt sorunları

Dijital yaşlanma ve cilt sorunları

Ava’nın cildi lekeli ve iltihaplı; bunun nedeni sürekli makyaj, sık cilt bakım ürünleri değişimi ve kozmetik uygulamalar. LED ışıklar ve ekranlardan gelen ışık da ciltte kalıcı inflamasyon, ince çizgiler ve pigmentasyon değişikliklerini tetikleyerek “dijital yaşlanma”ya yol açabiliyor. Global çapta baktığımız zaman Türkiye’de ucuz estetik operasyonlara yönelenlerin sayısındaki artış da bu riskleri artırıyor.

Göz sağlığına etkisi

Göz sağlığına etkisi

Uzun saatler ekran karşısında içerik üretmek göz yorgunluğunu artırıyor. Kızarıklık, kuruluk, bulanık görme ve mor halkalı torbalar Ava modelinde açıkça görülüyor. Bu durumu önlemek için uzmanlar, her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmayı öneriyor. Ayrıca ekranların yaydığı mavi ışık ve sürekli etkileşim, uykusuzluğu tetikleyerek “influencer-insomnia”ya yol açabiliyor.

Ava’nın yüzü, yıllar boyunca dolgu ve estetik müdahaleler nedeniyle yapay ve asimetrik görünüyor. “Snapchat Dysmorphia” ve “Pillow Face” gibi trendler, puf yanaklar, sivri çene ve yapay dokuya neden oluyor. Sürekli saç uzatma ve şekillendirme ise saç dökülmesine, saç çizgisinin gerilemesine ve geri dönüşü zor saç incelmesine yol açıyor. Dermatolog Aamna Adel’e göre, saçlara uygulanan sürekli çekiş, “traction alopecia” denen ve kalıcı olabilen saç kaybına neden olabiliyor.

