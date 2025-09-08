onedio
Onları Unutabilmek İmkansız: Ayrılık Sonrası En Çok Aşk Acısı Çektiren 5 Burç

Onları Unutabilmek İmkansız: Ayrılık Sonrası En Çok Aşk Acısı Çektiren 5 Burç

08.09.2025 - 16:13

İlişkiler bittiğinde geriye en çok hatırlanan şeylerden biri kalpte bıraktığı izdir. Bazı burçlar vardır ki, onlarla yaşanan aşk kolay kolay unutulmaz; ayrılık sonrası da en ağır yükü yine karşı tarafa hissettirirler. İşte kalpleri en çok yoran, en fazla aşk acısı çektiren burçlar...

Akrep Burcu

Tutkularıyla ünlü Akrep, bir ilişkiye kendini tamamen adar. Ayrılık geldiğinde bu yoğun bağ, karşı taraf için kolay kolay silinmeyen yaralar açar. Onların sahiplenici tavrı, geride derin bir boşluk bırakır.

Yengeç Burcu

Sevgi dolu ama duygusal dünyasında iniş çıkışları bol olan Yengeç, bir ilişki bittiğinde karşısındakine özlemi en ağır hissettiren burçlardan biridir. Onların samimiyeti ve bağlılığı unutulması zor bir iz bırakır.

Balık Burcu

Hayallerle beslenen ve aşkı hayatının merkezine koyan Balık, ilişkiyi bir masal gibi yaşatır. Ancak masal bittiğinde geride burukluk ve “bir daha asla böyle sevilmeyeceğim” düşüncesi kalır.

Aslan Burcu

Gururlu Aslan, sevdiğinde ışığını partnerine cömertçe sunar. İlişki sona erdiğinde ise bu ilgiyi ve sevgiyi kaybetmek, karşı taraf için en büyük boşluklardan biri olur.

Terazi Burcu

Romantik yapısıyla kalpleri fetheden Terazi, aşkın en güzel yanlarını yaşatır. Ancak ayrılık sonrası onların zarif ilgisini kaybetmek, uzun süreli bir özlem ve pişmanlık yaratır.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
