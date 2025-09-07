Uzman Uyardı: Yalan Söyleyenler Genellikle Bu İki Kelimeyi Kullanıyor
Günlük konuşmalarda karşınızdaki kişiyi anlamak her zaman kolay olmayabilir. Ancak bir avukat ve iletişim uzmanına göre, yalan söyleyenler çoğunlukla bu iki kelimeyi kullanıyor. Peki bu kelimeler, yalanı nasıl ele veriyor ve konuşmalarımızı nasıl etkiliyor?
Bir avukat ve iletişim uzmanı, yalan söyleyen kişileri anlamanızı sağlayacak tek bir kelimeyi açıkladı.
Yalan söyleyenler çoğunlukla “hep” veya “asla” gibi uç kelimeler kullanıyor.
Bir diğer dikkat çekici işaret ise, yalan söyleyenlerin cevaplarını hızlı vermesi.
