Uzman Uyardı: Yalan Söyleyenler Genellikle Bu İki Kelimeyi Kullanıyor

Metehan Bozkurt
07.09.2025 - 13:44

Günlük konuşmalarda karşınızdaki kişiyi anlamak her zaman kolay olmayabilir. Ancak bir avukat ve iletişim uzmanına göre, yalan söyleyenler çoğunlukla bu iki kelimeyi kullanıyor. Peki bu kelimeler, yalanı nasıl ele veriyor ve konuşmalarımızı nasıl etkiliyor?

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Bir avukat ve iletişim uzmanı, yalan söyleyen kişileri anlamanızı sağlayacak tek bir kelimeyi açıkladı.

Jefferson Fisher, Steven Bartlett’in YouTube’da yayınlanan Diary of a CEO podcast’inde, insanların sıkça kullandığı bu kelimenin, yalanı ortaya çıkaran büyük bir ipucu olduğunu belirtti.

Yalan söyleyenler çoğunlukla “hep” veya “asla” gibi uç kelimeler kullanıyor.

Örneğin, “O gün araba kullanırken mesaj atıyor muydun?” sorusuna “Hayır, asla mesaj atmam. Arabadayken asla mesaj atmam” yanıtını verirler. Fisher, “Asla ve hep gibi uç kelimeler, yalan söylendiğinin en büyük göstergesidir” diyor.

Bir diğer dikkat çekici işaret ise, yalan söyleyenlerin cevaplarını hızlı vermesi.

Fisher, “Hiç düşünmeden, nefes almadan ve hatırlamaya çalışmadan hızlıca cevap verirler” diyor. Ayrıca, yalanları ortaya çıkarmak için cevabı tekrar ederek yavaşlatmak etkili bir yöntem. Karşınızdaki “asla” kelimesini kullandığında, “Bazen kullanırım” gibi ifadelerle kendini savunmaya çalışabilir.

Fisher, sessizliğin de güçlü bir araç olduğunu vurguluyor: “Sessizlik, yalan söyleyenlerin zihninde konuşmaların başlamasına neden olur. Bu da çoğu zaman kendi çelişkilerini ortaya çıkarır.”

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
