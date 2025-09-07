Uzman Uyardı: Yalan Söyleyenler Genellikle Bu İki Kelimeyi Kullanıyor

Fisher, “Hiç düşünmeden, nefes almadan ve hatırlamaya çalışmadan hızlıca cevap verirler” diyor. Ayrıca, yalanları ortaya çıkarmak için cevabı tekrar ederek yavaşlatmak etkili bir yöntem. Karşınızdaki “asla” kelimesini kullandığında, “Bazen kullanırım” gibi ifadelerle kendini savunmaya çalışabilir.

Fisher, sessizliğin de güçlü bir araç olduğunu vurguluyor: “Sessizlik, yalan söyleyenlerin zihninde konuşmaların başlamasına neden olur. Bu da çoğu zaman kendi çelişkilerini ortaya çıkarır.”