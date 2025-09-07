onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi, Şehir Hastanelerindeki Çelik Levhaların Ne İşe Yaradığını Açıkladı

Bir İçerik Üreticisi, Şehir Hastanelerindeki Çelik Levhaların Ne İşe Yaradığını Açıkladı

Hastane
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2025 - 10:01

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisi, şehir hastanelerinin dış cephelerinde gördüğümüz çelik levhaların gizemini çözdü. Meğer bu levhalar yalnızca estetik bir detay değil, deprem anında hayat kurtarabilecek kadar kritik bir göreve sahipmiş!

İşte detaylar...

Kaynak: santiyedekisef

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o video:

Bir içerik üreticisi, şehir hastanelerinin dışındaki çelik levhaların ne işe yaradığını açıkladı.

Bir içerik üreticisi, şehir hastanelerinin dışındaki çelik levhaların ne işe yaradığını açıkladı.

Çelik levhaların aslında çok önemli bir yeri varmış. Özellikle deprem anında büyük fayda sağlayan çelik levhaların bu görevi, duyanları bir hayli şaşırttı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın