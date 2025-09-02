onedio
Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Uzun Uzun Sorgulatan Acayip Kişiler

Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Uzun Uzun Sorgulatan Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.09.2025 - 15:55

Dövme birçok kişi için bir sanat dalı olsa da, bazıları estetikten oldukça uzak olup adeta göz yoruyor. Öyle ki, bu dövmeleri görenler uzun uzun hayatı sorgulayabiliyor. Pek çok kişi 'Acaba hangi dövmeyi yaptırsam?' diye düşünürken, birazdan göreceğiniz örnekler sizi dövme yaptırmaktan vazgeçirebilir!  

Hazırsanız, başlayalım...

1. İsterseniz, öncelikle bu dövmeyle başlayalım...

2. Dövmelerin kalıcı olduğunu göz önüne alırsak garip bir seçim olmuş.

3. "Tuhaf ve rahatsız edici"

4. "Bu dövme için saatler harcamış"

5. "Günün korkunçluk seviyesi"

6. 👇

7. "Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?"

8. "Gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor"

9. "Zaman ve para israfı"

10. "Arada bu dövmenin çirkinliği üzerine düşünüyorum"

11. Yok artık!

12. Tatsız bir çalışma olmuş...

13. Söyleyecek söz yok.

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

