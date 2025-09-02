onedio
Sürekli Naz Yapıyorlar: Partnerinin Kalbini En Çok Yoran 5 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.09.2025 - 15:33

İlişkilerde sevgi kadar denge de önemlidir. Ancak bazı burçlar, inişli çıkışlı tavırları ve bitmeyen nazlarıyla partnerinin kalbini fazlasıyla yorar. Onlarla aşk yaşamak sabır ve dayanıklılık ister. Peki partnerini kalben en çok yoran burçlar hangileri?

Akrep Burcu

Yoğun duyguları, kıskançlıkları ve derin tutkuları ile Akrep burcu partnerinin kalbini en çok zorlayan burçların başında gelir. Sevgi dolu yanları güçlü olsa da kontrol etme isteği ve gizemli tavırları ilişkiye ekstra stres katabilir.

İkizler Burcu

Değişken ruh halleri ve kararsızlıklarıyla İkizler burcu, partnerinin kalbini sürekli tetikte tutar. Bir gün aşırı ilgili ve romantikken ertesi gün uzak ve soğuk davranabilirler. Bu gelgitler partner için yorucu olabilir.

Koç Burcu

Koç burcu enerjik ve tutkulu yapısıyla ilişkiye heyecan katar, fakat sabırsızlıkları ve ani öfkeleri partnerin kalbini yorabilir. 'Her şey hemen olsun' tavırları, partnerini zaman zaman yıpratan bir dinamizm yaratır.

Yengeç Burcu

Duygusallıklarıyla bilinen Yengeç burcu, partnerini hem çok sever hem de duygusal iniş çıkışlarıyla yorar. Fazla alıngan olmaları ve sürekli güvence istemeleri, ilişkinin temposunu zorlayabilir.

Oğlak Burcu

Soğukkanlı ve ciddi tavırlarıyla bilinen Oğlak burcu, ilişkide fazla disiplinli davranarak partnerinin kalbini sıkıştırabilir. Romantizmi ikinci plana atmaları ve aşırı sorumluluk yüklemeleri zamanla yıpratıcı hale gelebilir.

