İlk Buluşmada Bira İçtiği İçin Erkek Arkadaşı Tarafından İnanılmaz Cinsiyetçi Bir Tavırla Karşılaşan Kadın

İlk Buluşmada Bira İçtiği İçin Erkek Arkadaşı Tarafından İnanılmaz Cinsiyetçi Bir Tavırla Karşılaşan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
02.09.2025 - 13:28

İlk buluşmalar genellikle heyecan verici ama bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olabiliyor. Millie Stennett, bir içki istediği için karşılaştığı inanılmaz cinsiyetçi tepkiyle buluşmayı kısa sürede bitirmek zorunda kaldı.

İşte detaylar...

Millie Stennett, yakın zamanda yaşadığı bir ilk buluşma deneyimini TikTok üzerinden paylaştı.

Millie Stennett, yakın zamanda yaşadığı bir ilk buluşma deneyimini TikTok üzerinden paylaştı.

Alkollü bir mekanda buluştuklarını anlatan Millie, buluşmada erkek arkadaşının önce kendisine bir içki ısmarlamak istediğini söylediğini aktardı.

Fakat farklı bir bira markası söyleyen Millie, erkek arkadaşının tepkisi karşısında adeta şoke oldu.

“Hayatımda ilk kez bir kızın bira sipariş etmesine bu kadar şaşırdım. Bu çok erkekçe bir tercih” dedi adam.

Millie, buna karşılık şaşkınlığını gizleyemedi: “Bir kızın bira sevmesi bu kadar sorun olamaz ki.”

İçkisini kendisi ödemeyi teklif etse de, erkek bununla da yetinmedi.

Videonun ardından sosyal medya kullanıcıları Millie’ye desteklerini gösterdi.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

