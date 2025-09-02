İlk Buluşmada Bira İçtiği İçin Erkek Arkadaşı Tarafından İnanılmaz Cinsiyetçi Bir Tavırla Karşılaşan Kadın
İlk buluşmalar genellikle heyecan verici ama bazen beklenmedik sürprizlerle dolu olabiliyor. Millie Stennett, bir içki istediği için karşılaştığı inanılmaz cinsiyetçi tepkiyle buluşmayı kısa sürede bitirmek zorunda kaldı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Millie Stennett, yakın zamanda yaşadığı bir ilk buluşma deneyimini TikTok üzerinden paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat farklı bir bira markası söyleyen Millie, erkek arkadaşının tepkisi karşısında adeta şoke oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın