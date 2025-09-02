Hemen Uzaklaşın: Romantik Görünen Ama Aslında Tehlike Sinyali Verebilecek 5 Davranış

1. Sizin Adınıza Karar Vermek

Arkadaşlarınızla dışarıdayken partnerinizin sizin için soruları yanıtlaması ya da siparişi sizin bilginiz olmadan vermesi başta kendinden emin bir davranış gibi görünse de, zamanla sizi etkisiz hissettirebilir. Claire Rénier, “İlk başta düşünceli görünebilir, ama sık tekrarlanırsa kontrol ihtiyacını ve sınırlarınıza saygısızlığı ortaya çıkarabilir. Sesinizin duyulması önemlidir” diyor.

2. Aşırı Koruyucu Tavırlar

Sürekli nerede olduğunuzu soran, rotanızı belirleyen veya sosyal etkinliklerde sizin yanınızdan ayrılmayan partnerler başta sevecen görünebilir. Ancak Claire’e göre, “Bu tür davranışlar, başlangıçta hoş bir jest gibi görünse de, zamanla gözetim ve kontrol hissi yaratabilir. Sağlıklı ilişki, karşılıklı saygı ve bağımsızlık üzerine kuruludur.”

3. Mesajlarınızı Kontrol Etmek

Partneriniz mesajlarınıza yanıt veriyor veya sizin adınıza mesajlaşıyor olabilir. İlk başta yardım gibi görünen bu davranış, dijital sınırlarınızı ihlal edebilir. Uzman, “Bir partnerin dijital sınırlarınıza saygı göstermemesi, duygusal sınırlarınızı da ihlal etme eğiliminde olabilir. Güven, erişim değil, açıklık ile büyür” diyor.

4. Aşırı Sevgi Gösterisi (Love Bombing)

Çiçek göndermek, hafta sonu kaçamağı planlamak gibi yoğun romantik davranışlar, başlangıçta güzel görünse de fazla yoğun veya hızlı olabilir. Claire, “Love bombing, manipülasyon amaçlı bir taktik olabilir. Gerçek bir bağ kurulmadan yoğun duygusal bir baskı yaratır” uyarısında bulunuyor. Gerçek romantizm, gösteriyle değil, zaman içinde gelişen samimiyetle ortaya çıkar.

5. Her Şeyi Sürpriz Planlamak

Partneriniz her buluşmayı, yemeği veya anı sizin fikrinizi almadan organize ediyorsa, bu da gizli bir kontrol işareti olabilir. Claire, “Sürprizler eğlencelidir, ama ortak karar almak daha değerlidir. Fikirlerinize değer veren bir partner çaba gösterir, kontrol uygulamaz” diyor.