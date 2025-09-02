onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Hemen Uzaklaşın: Romantik Görünen Ama Aslında Tehlike Sinyali Verebilecek 5 Davranış

Hemen Uzaklaşın: Romantik Görünen Ama Aslında Tehlike Sinyali Verebilecek 5 Davranış

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.09.2025 - 11:48

Bazı jestler ilk bakışta romantik ve hoş görünse de, zamanla ilişkinizde sorun yaratabilecek davranışlar olabilir. Uzmanlar, bu davranışların kontrol veya güvensizlik ihtimalini sakladığını ve dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte romantik görünüp aslında “red flag” olabilecek 5 davranış...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı jestler ilk bakışta romantik görünse de, ilişkinizde sorunlara işaret ediyor olabilir.

Bazı jestler ilk bakışta romantik görünse de, ilişkinizde sorunlara işaret ediyor olabilir.

Claire Rénier, çevrimiçi arkadaşlık platformu happn’in uzmanı, “nazik davranışlar” gibi görünen bazı davranışların aslında kontrol veya güvensizlik ihtimalini saklayabileceğini belirtiyor. Yani bu davranışlar süreklilik hâline gelirse, “gizli red flag'ler” olarak değerlendirilebilir.

İşte Dikkat Etmeniz Gereken Red Flag'ler

İşte Dikkat Etmeniz Gereken Red Flag'ler

1. Sizin Adınıza Karar Vermek

Arkadaşlarınızla dışarıdayken partnerinizin sizin için soruları yanıtlaması ya da siparişi sizin bilginiz olmadan vermesi başta kendinden emin bir davranış gibi görünse de, zamanla sizi etkisiz hissettirebilir. Claire Rénier, “İlk başta düşünceli görünebilir, ama sık tekrarlanırsa kontrol ihtiyacını ve sınırlarınıza saygısızlığı ortaya çıkarabilir. Sesinizin duyulması önemlidir” diyor.

2. Aşırı Koruyucu Tavırlar

Sürekli nerede olduğunuzu soran, rotanızı belirleyen veya sosyal etkinliklerde sizin yanınızdan ayrılmayan partnerler başta sevecen görünebilir. Ancak Claire’e göre, “Bu tür davranışlar, başlangıçta hoş bir jest gibi görünse de, zamanla gözetim ve kontrol hissi yaratabilir. Sağlıklı ilişki, karşılıklı saygı ve bağımsızlık üzerine kuruludur.”

3. Mesajlarınızı Kontrol Etmek

Partneriniz mesajlarınıza yanıt veriyor veya sizin adınıza mesajlaşıyor olabilir. İlk başta yardım gibi görünen bu davranış, dijital sınırlarınızı ihlal edebilir. Uzman, “Bir partnerin dijital sınırlarınıza saygı göstermemesi, duygusal sınırlarınızı da ihlal etme eğiliminde olabilir. Güven, erişim değil, açıklık ile büyür” diyor.

4. Aşırı Sevgi Gösterisi (Love Bombing)

Çiçek göndermek, hafta sonu kaçamağı planlamak gibi yoğun romantik davranışlar, başlangıçta güzel görünse de fazla yoğun veya hızlı olabilir. Claire, “Love bombing, manipülasyon amaçlı bir taktik olabilir. Gerçek bir bağ kurulmadan yoğun duygusal bir baskı yaratır” uyarısında bulunuyor. Gerçek romantizm, gösteriyle değil, zaman içinde gelişen samimiyetle ortaya çıkar.

5. Her Şeyi Sürpriz Planlamak

Partneriniz her buluşmayı, yemeği veya anı sizin fikrinizi almadan organize ediyorsa, bu da gizli bir kontrol işareti olabilir. Claire, “Sürprizler eğlencelidir, ama ortak karar almak daha değerlidir. Fikirlerinize değer veren bir partner çaba gösterir, kontrol uygulamaz” diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın