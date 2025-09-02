onedio
Pişmanlık Yaşatıyorlar: İlişkide En Fazla ‘Keşke’ Dedirten 5 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.09.2025 - 08:57

Her burcun ilişkilerde farklı bir tavrı vardır. Kimisi partnerine güven ve huzur verirken, kimisi ise farkında olmadan “keşke” dedirten davranışlar sergileyebilir. Astrolojiye göre bazı burçlar, aşk hayatında daha fazla hayal kırıklığına yol açabiliyor. İşte en çok 'keşke' dedirten burçlar...

İkizler

Değişken ruh halleri ve kararsız tavırlarıyla bilinen İkizler, ilişkilerde partnerine sık sık 'Keşke daha net olsaydı' dedirtebilir. İlgisi hızlı değişebilir ve bu durum karşı taraf için yorucu olabilir.

Yay Burcu

Özgürlüğüne düşkün Yay burçları, ilişkide fazlasıyla bağımsız davranarak partnerine 'Keşke biraz daha bağlı olsaydı' hissini yaşatabilir. Maceracı yapıları, uzun vadeli planlarda sorun yaratabilir.

Akrep Burcu

Tutkulu ve yoğun duygularıyla tanınan Akrepler, ilişkide kıskançlıkları ve kontrolcü tavırlarıyla 'Keşke biraz daha rahat bıraksaydı' dedirten burçlardandır. Sevdiklerini sahiplenme eğilimleri bazen bunaltıcı olabilir.

Oğlak Burcu

Ciddiyeti ve iş odaklı yapısıyla bilinen Oğlak burçları, ilişkide duygusal yönlerini geri planda bırakabilir. Bu da partnerinde 'Keşke duygularını daha çok belli etseydi' düşüncesi uyandırabilir.

Kova Burcu

Soğukkanlı ve mesafeli tavırlarıyla bilinen Kova burçları, duygularını göstermekte zorlanabilir. Bu durum, partnerine 'Keşke daha samimi olsaydı' dedirtebilir. Bağımsızlıklarına olan bağlılıkları ilişkide mesafe yaratabilir.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
