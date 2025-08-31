onedio
Fotoğrafın Tüm Havasını Bozan Adamı Silmek İsteyen Kullanıcıya Gelen Birbirinden Komik Şoplar

Fotoğrafın Tüm Havasını Bozan Adamı Silmek İsteyen Kullanıcıya Gelen Birbirinden Komik Şoplar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
31.08.2025 - 14:50
31.08.2025 - 14:50

Rams Park'ta fotoğraf çekilen bir kadın, yanında çıkan adamı fotoğraftan kaldırmak istese de pek de başarılı olamadı. Bu sebeple X kullanıcılarından yardım istemeye karar verdi. Kullanıcılardan birbirinden yaratıcı şoplar geldi.

Kullanıcının isteği bu şekildeydi:

twitter.com

İstek yerine getirildi.

twitter.com

Fakat işi goygoya vuranlar da vardı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

Sizin en çok güldüğünüz hangisi oldu?

twitter.com

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
