Fotoğrafın Tüm Havasını Bozan Adamı Silmek İsteyen Kullanıcıya Gelen Birbirinden Komik Şoplar
Rams Park'ta fotoğraf çekilen bir kadın, yanında çıkan adamı fotoğraftan kaldırmak istese de pek de başarılı olamadı. Bu sebeple X kullanıcılarından yardım istemeye karar verdi. Kullanıcılardan birbirinden yaratıcı şoplar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcının isteği bu şekildeydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstek yerine getirildi.
Fakat işi goygoya vuranlar da vardı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Sizin en çok güldüğünüz hangisi oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın