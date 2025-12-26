onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ruh Halinin Playlist'ini Yaptık: Moduna Göre Şarkını Seç

etiket Ruh Halinin Playlist'ini Yaptık: Moduna Göre Şarkını Seç

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 17:31

Bazı günler enerjimiz dolup taşarken, bazı günler de sadece sessizlik isteriz. Şarkılar ise bu ruh hallerinin en iyi anlatıcılarıdır bizim için... Öyle bir liste yaptık ki, her ruh halinden bir parça bulabilirsin! Şimdi dinlemeye başla...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aquilo - Silhouette

2. Parcels - Lightenup

3. Glass Animals - Heat Waves

4. The xx - Angels

5. Heavenly - Cigarettes After Sex

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kiasmos - Looped

7. Palace - Live Well

8. Still Woozy - Goodie Bag

9. Faye Webster - Kingston

10. Dayglow - Close to You

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın