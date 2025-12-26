Ruh Halinin Playlist'ini Yaptık: Moduna Göre Şarkını Seç
Bazı günler enerjimiz dolup taşarken, bazı günler de sadece sessizlik isteriz. Şarkılar ise bu ruh hallerinin en iyi anlatıcılarıdır bizim için... Öyle bir liste yaptık ki, her ruh halinden bir parça bulabilirsin! Şimdi dinlemeye başla...
1. Aquilo - Silhouette
2. Parcels - Lightenup
3. Glass Animals - Heat Waves
4. The xx - Angels
5. Heavenly - Cigarettes After Sex
6. Kiasmos - Looped
7. Palace - Live Well
8. Still Woozy - Goodie Bag
9. Faye Webster - Kingston
10. Dayglow - Close to You
