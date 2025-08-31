Uzman Açıkladı: Olmadan da Yaşayabileceğiniz 10 Organ

1. Apandis

Bağırsağın kenarında duran bu küçük, “solucan benzeri kese”, günümüzde neredeyse işlevsiz kabul ediliyor. Evrimsel olarak bitki ağırlıklı beslenmede rol aldığı düşünülüyor. Alındığında kalıcı bir sorun yaratmıyor, hastalar birkaç gün içinde eski hayatlarına dönebiliyor.

2. Safra Kesesi

Safra sıvısını depolayan bu küçük kese alındığında, karaciğer ürettiği safra sıvısını doğrudan ince bağırsağa gönderiyor. İlk başta sindirimde hafif değişiklikler yaşansa da vücut kısa sürede uyum sağlıyor.

3. Böbrek

İki adet olmasına rağmen sağlıklı bir yaşam için tek böbrek yeterli oluyor. Düzenli kontroller yapılması şart olsa da kalıcı ilaç tedavisi gerekmiyor.

4. Mide

Mide, “vücudun ilk yiyecek mikseri” olarak bilinir. Ancak alınması gerektiğinde yiyecekler doğrudan ince bağırsağa geçer. Bu durumda ciddi beslenme değişiklikleri, vitamin takviyeleri ve ömür boyu dikkatli bir diyet gerekir.

5. İnce Bağırsak

Besinlerin sindirilip emildiği bu organın küçük bir kısmı alınabilir. Ancak büyük bir kısmı kaybedilirse “kısa bağırsak sendromu” gelişir. Bu durumda kişi ciddi beslenme desteğine ihtiyaç duyar.

6. Kalın Bağırsak (Kolon)

Sindirim sürecinin son durağı olan kolon alınırsa kişi sık ve sulu dışkılama yaşar. Diyet ve ilaçlarla kontrol edilebilir. Bağırsağın yeniden bağlanması mümkün değilse karın duvarına kolostomi açılarak dışkı özel bir torbada toplanır.

7. Anüs

“Vücudun doğal çıkış kapısı” olarak bilinen anüs alınırsa yine stoma adı verilen cerrahi bir açıklık açılır. Dışkı, karın bölgesine bağlanan özel torbalarda toplanır. Doğru bakım ve alışkanlıklarla kişi yine sağlıklı bir hayat sürebilir.

8. Yemek Borusu

Ağız ile mideyi bağlayan yemek borusu alınırsa, mide ya da bağırsaktan parça kullanılarak yeni bir yol oluşturulur. Bu durumda beslenme alışkanlıkları tamamen değişir, bazen geçici olarak beslenme tüpü de gerekir.

9. İdrar Torbası (Mesane)

İdrarı depolayan bu organın kısmen ya da tamamen alınması mümkündür. Tamamen alınırsa idrarın vücuttan atılması için ya dışarıya bir torba bağlanır ya da içerde yapay bir depo oluşturulur. Düzenli bakım şarttır.

10. Akciğer

İki akciğerimiz olsa da biri alınabilir. Ancak bu durumda solunum kapasitesi azalır. Günlük yaşam sürdürülebilir olsa da fiziksel dayanıklılık kalıcı şekilde düşer. Özellikle sporcularda ve alerjisi olanlarda dikkatli takip gerekir.