Hiç Acımaları Yok: Aşık Olunca Partnerini Resmen Süründüren 5 Burç

burç
31.08.2025 - 09:36

Aşk her burçta farklı şekilde yaşanır. Kimileri sevecen ve anlayışlı olurken, kimileri ise duygularını yoğun yaşayıp partnerine kolay kolay rahat vermez. İşte aşık olunca partnerini adeta süründüren 5 burç...

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Akrep burcu aşkı derin ve yoğun yaşar. Sevdiğinde tutkulu, kıskanç ve zaman zaman kontrolcü olabilir. Partnerinden tam bir bağlılık bekler, bu da karşı tarafı fazlasıyla zorlayabilir.

Aslan Burcu

Aslan için aşk sahnenin tam ortasında yer almak gibidir. Partnerinden sürekli ilgi, takdir ve hayranlık görmek ister. Bu ilgi azaldığında dramatik tavırlarıyla ilişkiyi yorabilir.

Boğa Burcu

Boğa burcu, ilişkide güven ve sadakati çok önemser. Fakat bu güven duygusu, aşırı kıskançlık ve inatçılıkla birleştiğinde partnerini köşeye sıkıştırabilir. Onun sevgisi kadar inadı da yoğundur.

Balık Burcu

Balık burcu aşkta hayaller kurar ve partnerinden de aynı yoğunluğu bekler. Fazlasıyla romantik ve beklentili oldukları için karşı tarafı sürekli bir duygu sınavına sokabilirler.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
