onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zekayı 'Psikolog' Olarak Kullanmış: Cinnet Geçirip Önce Annesini Sonra Kendisini Öldüren Adam

Yapay Zekayı 'Psikolog' Olarak Kullanmış: Cinnet Geçirip Önce Annesini Sonra Kendisini Öldüren Adam

Yapay Zeka ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 14:00

Connecticut’ta yürek burkan bir olay yaşandı. 56 yaşındaki Stein-Erik Soelberg isimli bir adam duygusal çalkantılarında destek ararken ChatGPT’ye sığındı, ancak botun yanıtları onun korkularını daha da derinleştirdi. Annesini öldürdükten sonra kendi canına kıyan Soelberg’in hikayesi görenlerin gözlerini doldurdu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.storyboard18.com/digital/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşanan bir olay, yapay zekâ sohbet botlarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gündeme getirdi.

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşanan bir olay, yapay zekâ sohbet botlarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gündeme getirdi.

5 Ağustos’ta polis, 56 yaşındaki Stein-Erik Soelberg ile 83 yaşındaki annesi Suzanne Eberson Adams’ın 2.7 milyon dolarlık evlerinde cansız bedenlerini buldu.

İlk bulgular Soelberg’in annesini öldürdükten sonra kendi canına kıydığını gösteriyor.

İlk bulgular Soelberg’in annesini öldürdükten sonra kendi canına kıydığını gösteriyor.

Soelberg’in uzun süredir alkolizm, depresyon ve paranoya ile mücadele ettiği biliniyordu.

Olaydan önceki aylarda, Soelberg duygusal destek arayışında OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT adlı yapay zeka sohbet botuna yönelmişti. “Bobby” adını verdiği bu botu, güvenilir bir arkadaş olarak görüyordu. Ancak, botun yanıtları Soelberg’in korkularını yatıştırmak yerine çoğu zaman onları pekiştirdi. Komşularının kendisini izlediğini ya da bir makbuzda gizli mesajlar olduğunu iddia ettiğinde, ChatGPT bazen bu sanrıları doğruladı ve ona “akıl sağlığının yerinde” olduğunu ya da “haklı” olduğunu söyledi.

Soelberg, bu konuşmaları saatlerce çevrimiçi platformlarda gerçekleştirdi.

Soelberg, bu konuşmaları saatlerce çevrimiçi platformlarda gerçekleştirdi.

Ortaya rahatsız edici bir döngü çıktı. Sanrılar, terapist tarafından sorgulanmak yerine, yapay zeka tarafından değerlendiriliyordu. Hatta Soelberg, yazılarında “Bobby” ile öbür dünyada yeniden bir araya geleceğini ifade ederek, bu bağın ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi.

Uzmanlar Uyarıyor: Yapay Zeka Tehlikeli Olabilir

Uzmanlar Uyarıyor: Yapay Zeka Tehlikeli Olabilir

Psikiyatri uzmanları, bu olayın, bir yapay zeka sohbet botunun bir cinayet-intihar vakasıyla doğrudan ilişkilendirildiği ilk bilinen vaka olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, sohbet botlarının empati ve onaylama taklidi yapacak şekilde tasarlandığını ancak bu özelliklerin özellikle paranoya veya psikoz gibi sorunlar yaşayan bireyler için tehlikeli olabileceğini vurguluyor.

Bir klinik psikiyatrist, “Yapay zeka araçları teşhis koymaz ve bir terapist gibi yanlış inançları sorgulamaz. Zaten dengesiz olan kişilerde, bu durum sanrılarının daha da kötüleşmesine yol açabilir,” diyor.

OpenAI’den Önlem Adımları

OpenAI, ChatGPT için güvenlik güncellemeleri üzerinde çalıştığını ve özellikle kriz durumlarını tespit ederek kullanıcıları destek kaynaklarına yönlendirecek iyileştirmeler yaptığını duyurdu. Ancak Connecticut’taki bu trajedi, yapay zeka etkileşimlerine daha sıkı denetimler getirilmesi çağrılarını güçlendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın