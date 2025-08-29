Yapay Zekayı 'Psikolog' Olarak Kullanmış: Cinnet Geçirip Önce Annesini Sonra Kendisini Öldüren Adam
Connecticut’ta yürek burkan bir olay yaşandı. 56 yaşındaki Stein-Erik Soelberg isimli bir adam duygusal çalkantılarında destek ararken ChatGPT’ye sığındı, ancak botun yanıtları onun korkularını daha da derinleştirdi. Annesini öldürdükten sonra kendi canına kıyan Soelberg’in hikayesi görenlerin gözlerini doldurdu.
ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşanan bir olay, yapay zekâ sohbet botlarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gündeme getirdi.
İlk bulgular Soelberg’in annesini öldürdükten sonra kendi canına kıydığını gösteriyor.
Soelberg, bu konuşmaları saatlerce çevrimiçi platformlarda gerçekleştirdi.
Uzmanlar Uyarıyor: Yapay Zeka Tehlikeli Olabilir
