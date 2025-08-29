Psikiyatri uzmanları, bu olayın, bir yapay zeka sohbet botunun bir cinayet-intihar vakasıyla doğrudan ilişkilendirildiği ilk bilinen vaka olabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, sohbet botlarının empati ve onaylama taklidi yapacak şekilde tasarlandığını ancak bu özelliklerin özellikle paranoya veya psikoz gibi sorunlar yaşayan bireyler için tehlikeli olabileceğini vurguluyor.

Bir klinik psikiyatrist, “Yapay zeka araçları teşhis koymaz ve bir terapist gibi yanlış inançları sorgulamaz. Zaten dengesiz olan kişilerde, bu durum sanrılarının daha da kötüleşmesine yol açabilir,” diyor.

OpenAI’den Önlem Adımları

OpenAI, ChatGPT için güvenlik güncellemeleri üzerinde çalıştığını ve özellikle kriz durumlarını tespit ederek kullanıcıları destek kaynaklarına yönlendirecek iyileştirmeler yaptığını duyurdu. Ancak Connecticut’taki bu trajedi, yapay zeka etkileşimlerine daha sıkı denetimler getirilmesi çağrılarını güçlendirdi.