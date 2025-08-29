Allah'ım Nasip Et! Sivas'ta Bir Motor Ustası, Eleman Bulamayınca Eşini Çırağı Yaptı

Sivas’ta bir motor ustası, eleman bulamayınca eşini çırağı yaptı. Motoru dağıtıp toplama işinde eşine yardım eden çiftin uyumu, işin yoğunluğunu adeta romantik anlara dönüştürdü. Ustanın “Eşim biraz dağınık ve kirli çalışıyor, ben düzeltiyorum. Motoru dağıtıp tekrar toplayabiliyorum” sözleri hem güldürdü hem de gıpta ettirdi. Videoyu izleyen kullanıcılar, 'Allah'ım nasip et' dedi.
Çiftin o anları romantik anlara vesile oldu.
Önce içeriğin sahibi yorum yaptı.
Ardından kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
