onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Allah'ım Nasip Et! Sivas'ta Bir Motor Ustası, Eleman Bulamayınca Eşini Çırağı Yaptı

Allah'ım Nasip Et! Sivas'ta Bir Motor Ustası, Eleman Bulamayınca Eşini Çırağı Yaptı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 12:56

İçerik Devam Ediyor

Sivas’ta bir motor ustası, eleman bulamayınca eşini çırağı yaptı. Motoru dağıtıp toplama işinde eşine yardım eden çiftin uyumu, işin yoğunluğunu adeta romantik anlara dönüştürdü. Ustanın “Eşim biraz dağınık ve kirli çalışıyor, ben düzeltiyorum. Motoru dağıtıp tekrar toplayabiliyorum” sözleri hem güldürdü hem de gıpta ettirdi. Videoyu izleyen kullanıcılar, 'Allah'ım nasip et' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sivas'ta bir motor ustası, eleman bulamayınca eşini çırağı yaptı.

Çiftin o anları romantik anlara vesile oldu.

Çiftin o anları romantik anlara vesile oldu.

'Eşim biraz dağınık ve kirli çalışıyor, ben düzeltiyorum. Motoru dağıtıp tekrar toplayabiliyorum.' açıklamaları adeta iç ısıttı.

Önce içeriğin sahibi yorum yaptı.

Önce içeriğin sahibi yorum yaptı.
twitter.com

Ardından kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Ardından kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
11
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın