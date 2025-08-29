Yapılan Araştırmada Ebeveynlerin Çocuklarının Hangi Yaşta Maddi Bağımsızlık Kazanmasını Beklediği Ortaya Çıktı

Araştırmaya göre, ebeveynlerin yaklaşık %78’i çocuklarına düzenli olarak harçlık veya görev karşılığı para veriyor. Ortalama bir çocuk haftada 2000 bin ila 3000 lira arası alıyor. Yüzde 65’i kendi banka hesabına sahip ve ebeveynlerin %40’ı hâlâ fiziksel nakit kullanıyor.

Ebeveynlerin çocuklarının kendi paralarını yönetmeye başlaması gerektiğini düşündükleri yaş ortalaması 10. Ankete katılanların %20’si parayla ilgili temel bilgilerin 5 yaşından önce öğretilmesi gerektiğini, %27’si ise 5–7 yaş arasında başlanması gerektiğini belirtiyor.