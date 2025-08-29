onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapılan Araştırmada Ebeveynlerin Çocuklarının Hangi Yaşta Maddi Bağımsızlık Kazanmasını Beklediği Ortaya Çıktı

Yapılan Araştırmada Ebeveynlerin Çocuklarının Hangi Yaşta Maddi Bağımsızlık Kazanmasını Beklediği Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 10:07

Yeni bir araştırma, ebeveynlerin çocuklarının maddi bağımsızlık kazanmasını bekledikleri yaş aralığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, birçok ebeveyn çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmaya başlaması için belirli bir yaş hedefliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yorkshire Building Society tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ebeveynler çocuklarının finansal olarak kendilerine bağımlı olmayacağı yaşı ortalama 27 olarak görüyor.

Yorkshire Building Society tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ebeveynler çocuklarının finansal olarak kendilerine bağımlı olmayacağı yaşı ortalama 27 olarak görüyor.

Araştırma, 5–17 yaşları arasındaki çocukların ebeveynleriyle yapılan 2.000 kişilik anket sonuçlarına dayanıyor.

Ebeveynlerin bir kısmı, çocuklarına maddi destek sağlamayı çok daha uzun süre sürdürmeyi bekliyor.

Ebeveynlerin bir kısmı, çocuklarına maddi destek sağlamayı çok daha uzun süre sürdürmeyi bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 5’i çocuklarının 40 yaşına kadar tamamen bağımsız olmayacağını düşünürken yüzde 1’i çocuklarının 50 yaşına geldiğinde hâlâ ebeveynlerinden finansal destek alacağını düşünüyor.

Araştırma, çocukların 30 yaşına kadar düzenli bir şekilde birikim yapabilmeleri, borç yönetimi becerisine sahip olmaları ve ev sahibi olmaları gibi ebeveyn beklentilerini de ortaya koyuyor. Ebeveynlerin yaklaşık dörtte biri çocuklarının kendi yaşlarına göre daha fazla finansal zorluklarla karşılaşacağından endişe ediyor. Bu oran, 55 yaş ve üzeri ebeveynlerde %31’e yükseliyor.

Ev sahibi olmanın imkansız olmasından endişe eden ebeveynler %48, yükselen borç oranlarından %34, iş güvencesizliğinden %42 ve maaşların yaşam maliyetlerini karşılamamasından %38 oranında endişe duyuyor.

Ev sahibi olmanın imkansız olmasından endişe eden ebeveynler %48, yükselen borç oranlarından %34, iş güvencesizliğinden %42 ve maaşların yaşam maliyetlerini karşılamamasından %38 oranında endişe duyuyor.

Araştırmaya göre, ebeveynlerin yaklaşık %78’i çocuklarına düzenli olarak harçlık veya görev karşılığı para veriyor. Ortalama bir çocuk haftada 2000 bin ila 3000 lira arası alıyor. Yüzde 65’i kendi banka hesabına sahip ve ebeveynlerin %40’ı hâlâ fiziksel nakit kullanıyor.

Ebeveynlerin çocuklarının kendi paralarını yönetmeye başlaması gerektiğini düşündükleri yaş ortalaması 10. Ankete katılanların %20’si parayla ilgili temel bilgilerin 5 yaşından önce öğretilmesi gerektiğini, %27’si ise 5–7 yaş arasında başlanması gerektiğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın