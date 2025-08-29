Yapılan Araştırmada Ebeveynlerin Çocuklarının Hangi Yaşta Maddi Bağımsızlık Kazanmasını Beklediği Ortaya Çıktı
Yeni bir araştırma, ebeveynlerin çocuklarının maddi bağımsızlık kazanmasını bekledikleri yaş aralığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, birçok ebeveyn çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmaya başlaması için belirli bir yaş hedefliyor.
İşte detaylar...
Kaynak: Independent
Yorkshire Building Society tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ebeveynler çocuklarının finansal olarak kendilerine bağımlı olmayacağı yaşı ortalama 27 olarak görüyor.
Ebeveynlerin bir kısmı, çocuklarına maddi destek sağlamayı çok daha uzun süre sürdürmeyi bekliyor.
Ev sahibi olmanın imkansız olmasından endişe eden ebeveynler %48, yükselen borç oranlarından %34, iş güvencesizliğinden %42 ve maaşların yaşam maliyetlerini karşılamamasından %38 oranında endişe duyuyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
