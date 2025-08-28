onedio
Aşk Hayatını Yoklayan Anneden Metroda Aşkı Arayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt
28.08.2025 - 16:06

Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, perşembe günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

Hazırsanız, başlayalım...

twitter.com

Bu kavramların hızına yetişebilen var mı?

twitter.com

👇

twitter.com

Çok haklı...

twitter.com

Bulursanız bize de söyleyebilir misiniz?

twitter.com
Allah sonumuzu hayır etsin.

twitter.com

Fazlası yok eksiği var.

twitter.com

Tam kıvamında bence.

twitter.com

Kedidir ne yapsa yeridir.

twitter.com

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
