Astrolog Açıkladı: Eylül Ayında Bu Burçlar Paraya Para Demeyecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 13:30

Astrolog Tuğba Karadayı, Eylül ayında şansın ve bolluğun kapıları açılacak burçları açıkladı. 19 Eylül’e kadar özellikle Ateş ve Su gruplarının maddi anlamda şanslı olacağını belirten Karadayı, Balık, Akrep, Yengeç, Koç, Yay ve Aslan burçlarını öne çıkardı.

İşte o video:

Ateş ve Su gruplarının 19 Eylül' kadar şanslı olacağını dile getirerek, Balık, Akrep, Yengeç, Koç, Yay ve Aslan burçlarına yer verdi.

