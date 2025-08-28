Kulağa Mantıklı Gibi Geliyor ama Değil: 'Pseudo-Profound Bullshit' Nedir?

Gordon Pennycook ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptığı çalışmada, katılımcılara rastgele oluşturulmuş PPBS örnekleri sunuldu ve çoğu kişi bu ifadeleri derin ve anlamlı olarak değerlendirdi. Bu durum insanların anlam arayışında soyut ve etkileyici kelimelere duyduğu eğilimi gösteriyor.

Araştırmalar, PPBS'ye duyulan ilginin, daha düşük bilişsel yetenek, sezgisel düşünme tarzı ve bilimsel okuryazarlık eksikliği ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.