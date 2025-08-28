onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kulağa Mantıklı Gibi Geliyor ama Değil: 'Pseudo-Profound Bullshit' Nedir?

Kulağa Mantıklı Gibi Geliyor ama Değil: 'Pseudo-Profound Bullshit' Nedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 12:25

Bazen sosyal medyada veya motivasyonel içeriklerde öyle cümlelerle karşılaşırsınız ki kulağa derin ve anlamlı gelir, ama aslında hiçbir mantığı yoktur. İşte bu duruma “Pseudo-Profound Bullshit” deniyor. Peki bu kavram tam olarak ne? Bilim ne diyor?

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.cambridge.org/core/journa...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pseudo-Profound Bullshit kavramını daha önce duymuş muydunuz?

Pseudo-Profound Bullshit kavramını daha önce duymuş muydunuz?

“Sözde derin saçmalık” olarak çevirebileceğimiz PPBS, dilbilgisel olarak doğru, soyut ve etkileyici kelimelerle süslenmiş, ancak yakından bakıldığında hiçbir somut veya doğrulanabilir içerik taşımayan ifadeleri tanımlar. Bu tür cümleler, genellikle motivasyonel alıntılar, spiritüel paylaşımlar veya popüler psikoloji içeriklerinde karşımıza çıkar.

Örnekler:

  • “Zihnin derinliklerinde kaybolan ışık, evrenin sırrını çözer.”

  • “Karanlık, bilinçli bir uyanışın başlangıcıdır.”

  • “Gerçeklik, düşüncenin ötesinde bir yansıma olarak var olur.”

Ya da gece uyuyamamanızın sebebini çok "zeki" olmanıza bağlayabilirsiniz. Bu da bu kavrama örneklerden bir tanesi.

Gordon Pennycook ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptığı çalışmada, katılımcılara rastgele oluşturulmuş PPBS örnekleri sunuldu ve çoğu kişi bu ifadeleri derin ve anlamlı olarak değerlendirdi. Bu durum insanların anlam arayışında soyut ve etkileyici kelimelere duyduğu eğilimi gösteriyor.

Araştırmalar, PPBS'ye duyulan ilginin, daha düşük bilişsel yetenek, sezgisel düşünme tarzı ve bilimsel okuryazarlık eksikliği ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Peki... Özellikleri neler?

Peki... Özellikleri neler?

  • Soyut Kavramların Aşırı Kullanımı: “Enerji”, “bilinç”, “evren” gibi soyut terimler sıkça yer alır.

  • Jargon ve Moda Kelimeler: Felsefe, psikoloji veya kuantum fiziği gibi alanlardan alınmış, ancak bağlam dışı kullanılan terimler bulunur.

  • Belirsizlik ve Genellik: Somut örnekler veya detaylar eksiktir; ifadeler genellikle belirsiz ve geneldir.

  • Derinlik İzlenimi Veren Yapı: Karmaşık cümle yapıları ve etkileyici kelimelerle derinlik izlenimi yaratılır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın