Eski Sevgililerini Unutamıyorlar: En Takıntılı 4 Burç

Akrep burcu için aşk, ruhun derinliklerine işleyen yoğun bir deneyimdir. Onlar için ilişkiler yüzeysel değil, adeta bir bütünleşmedir. Bu yüzden ayrılıktan sonra unutmak onlar adına neredeyse imkânsızdır. Takıntılı yapıları, geçmişi sürekli kurcalamalarına neden olur.