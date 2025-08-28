onedio
Eski Sevgililerini Unutamıyorlar: En Takıntılı 4 Burç

28.08.2025 - 09:06

Aşk bittiğinde bazı burçlar için yeni bir sayfa açmak kolaydır ama bazıları geçmişte takılıp kalmaktan kurtulamaz. Eski sevgililerini hafızalarından silemeyen bu burçlar, anıları tekrar tekrar yaşar ve ilişkiden kopmaları uzun zaman alır. İşte en takıntılı burçlar…

Akrep Burcu

Akrep burcu için aşk, ruhun derinliklerine işleyen yoğun bir deneyimdir. Onlar için ilişkiler yüzeysel değil, adeta bir bütünleşmedir. Bu yüzden ayrılıktan sonra unutmak onlar adına neredeyse imkânsızdır. Takıntılı yapıları, geçmişi sürekli kurcalamalarına neden olur.

Yengeç Burcu

Duygusal ve hassas yapısıyla bilinen Yengeç, eski sevgilisine dair hatıraları kolay kolay bırakmaz. Onlar için ilişkiler güven ve aidiyet demektir. Bu güven sarsıldığında bile, kalplerindeki özlem duygusu uzun süre devam eder.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa burcu istikrara ve alışkanlıklara sıkı sıkıya bağlıdır. Hayatına aldığı kişiyi kolay kolay bırakmak istemez. Ayrılık sonrası yeni bir düzene alışmaları uzun sürer. Bu yüzden eski sevgililerini unutmak, onlar için sancılı bir süreç olabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Dışarıdan soğukkanlı ve mesafeli görünen Oğlak, aslında ilişkilerinde ciddi bağlar kurar. Ayrılık yaşadıklarında duygularını kolay kolay belli etmeseler de, içten içe unutmakta zorlanırlar. Eski sevgililerini hayatlarının bir dönüm noktası olarak görürler.

