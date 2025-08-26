Çenelerini Tutamıyorlar: İlk Buluşmada Dayanamayıp Her Şeyini Anlatan Burçlar

Yay burcu için açıklık ve samimiyet bir yaşam tarzıdır. Bu nedenle ilk buluşmada bile seyahat anılarını, ani kararlarını ya da geçmiş ilişkilerine dair ayrıntıları gönül rahatlığıyla paylaşırlar. Hayatlarını bir bütün olarak ortaya koymaktan çekinmezler; çünkü onlara göre her deneyim, karşısındaki kişi için ilgi çekici bir hikâye niteliğindedir.