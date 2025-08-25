onedio
Asla Beddua Etmeyin: Podcast Ekibi Bedduası Anında Tutan Burçları Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 20:18

Kimi insanlar öfkesini içine atar, kimi ise dilinden dökülen sözlerle ortalığı yakıp yıkar. Hele ki iş bedduaya gelince, bazı burçların adeta laneti anında tutuyor gibi bir ünü var. Peki bedduası anında tutan burçlar hangileri?

İşte o video:

@kakofonicast, bedduası en çok tutan burçları açıkladı.

İlk sıra şaşırtmadı. Listede sırasıyla Aslan, İkizler, Akrep, Oğlak ve Yengeç burçları yer aldı.

