Sıralamalarına Rağmen Hiçbir Yere Yerleşemeyen YKS Öğrencileri İsyan Etti

Sıralamalarına Rağmen Hiçbir Yere Yerleşemeyen YKS Öğrencileri İsyan Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 18:42

YKS 2025 sonuçları açıklandı. Hayallerindeki bölümlere yerleşmeyi umut eden öğrenciler, sonuçları öğrendiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bazı adaylar herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyince sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

Birçok kişi istediği yeri kazanabilse de geçtiğimiz senelerin sıralamalarıyla bu sene açıkta kalan onlarca öğrenci de vardı. Sıralamaları tutmasına rağmen yerleşemeyen öğrenciler isyan etti, sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştı.

Buyurun beraber bakalım...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
4
2
1
0
0
0
0
