Sıralamalarına Rağmen Hiçbir Yere Yerleşemeyen YKS Öğrencileri İsyan Etti
YKS 2025 sonuçları açıklandı. Hayallerindeki bölümlere yerleşmeyi umut eden öğrenciler, sonuçları öğrendiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bazı adaylar herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyince sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
