Yardım Çağrısı Yaptı: Ünlü Hollywood Oyuncusu Mark Ruffalo, Gazze’deki İnsani Krize Sessiz Kalmadı

Gazze israil filistin
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 17:07

Amerikalı oyuncu Mark Ruffalo, Gazze’deki insani krize dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Paylaştığı videoda kıtlık ve açlık tehlikesine vurgu yapan Ruffalo, Trump’a ve Avrupa’ya “Bir şeyler yapın” diyerek yardım istedi.

İşte o video:

Amerikalı oyuncu Mark Ruffalo, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı videoyla Gazze'nin güncel durumu için yardım çağrısında bulundu.

Bir grup kişinin gelerek Gazze'de kıtlık yaşandığını dile getirmesi üzerine ünlü oyuncu, Gazze için yardım çağrısı yaptı. Trump'a, Avrupa'ya 'Bir şeyler yapın' diyerek yardım istedi.

