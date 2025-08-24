onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayatını Kaybettiği Düşünülüyor: 6700 Metre Yüksekte Ayağı Kırılan Dağcıyı Kurtarma Çalışmaları Sonlandırıldı

Hayatını Kaybettiği Düşünülüyor: 6700 Metre Yüksekte Ayağı Kırılan Dağcıyı Kurtarma Çalışmaları Sonlandırıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 17:12

Rus dağcı Natalia Nagovitsina, Kırgızistan’daki Victory Peak’te 6700 metre yükseklikte ayağı kırıldıktan sonra 10 gündür mahsur kaldı. Zorlu hava koşulları ve başarısız kurtarma girişimlerinin ardından operasyon resmen sonlandırıldı, dağcının hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/world-n...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rus dağcı Natalia Nagovitsina, Kırgızistan’daki Zafer Zirvesi’nde yaklaşık 6.700 metre yükseklikte ayağını kırdıktan sonra tam 10 gündür mahsur kalmıştı.

Rus dağcı Natalia Nagovitsina, Kırgızistan’daki Zafer Zirvesi’nde yaklaşık 6.700 metre yükseklikte ayağını kırdıktan sonra tam 10 gündür mahsur kalmıştı.

Ancak zorlu hava koşulları ve başarısız girişimlerin ardından kurtarma operasyonu resmen sonlandırıldı.

Nagovitsina, 24.406 ft yüksekliğindeki bu tırmanış sırasında düşüp ciddi şekilde yaralanmış, yanına ulaşan İtalyan dağcı Luca Sinigaglia (49) ona uyku tulumu, çadır, yiyecek ve ocak götürmüştü. Fakat Sinigaglia da dağda düşük oksijen ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Drone görüntülerinde en son üç gün önce hayatta olduğu görülen dağcının, sonrasında ise -23 derecelere kadar düşen sıcaklıkta yaşama ihtimalinin mucize olacağı söylendi.

Drone görüntülerinde en son üç gün önce hayatta olduğu görülen dağcının, sonrasında ise -23 derecelere kadar düşen sıcaklıkta yaşama ihtimalinin mucize olacağı söylendi.

Son bir kurtarma denemesi ise, bulunduğu noktadan sadece 1.100 metre aşağıda durdurulmak zorunda kaldı. Daha önce bölgeye gönderilen Mi-8 ve Mi-17VM helikopterleri de kötü hava ve sıfır görüş nedeniyle başarısız olmuştu.

Kurtarma ekibi lideri Dmitry Grekov, 'Onun hâlâ hayatta olup olmadığını bilmiyorum ama 12 Ağustos’tan beri orada. Bu şartlarda yaşaması imkânsız.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın