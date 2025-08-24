Hayatını Kaybettiği Düşünülüyor: 6700 Metre Yüksekte Ayağı Kırılan Dağcıyı Kurtarma Çalışmaları Sonlandırıldı

Son bir kurtarma denemesi ise, bulunduğu noktadan sadece 1.100 metre aşağıda durdurulmak zorunda kaldı. Daha önce bölgeye gönderilen Mi-8 ve Mi-17VM helikopterleri de kötü hava ve sıfır görüş nedeniyle başarısız olmuştu.

Kurtarma ekibi lideri Dmitry Grekov, 'Onun hâlâ hayatta olup olmadığını bilmiyorum ama 12 Ağustos’tan beri orada. Bu şartlarda yaşaması imkânsız.' dedi.