Hayatını Kaybettiği Düşünülüyor: 6700 Metre Yüksekte Ayağı Kırılan Dağcıyı Kurtarma Çalışmaları Sonlandırıldı
Rus dağcı Natalia Nagovitsina, Kırgızistan’daki Victory Peak’te 6700 metre yükseklikte ayağı kırıldıktan sonra 10 gündür mahsur kaldı. Zorlu hava koşulları ve başarısız kurtarma girişimlerinin ardından operasyon resmen sonlandırıldı, dağcının hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.
Rus dağcı Natalia Nagovitsina, Kırgızistan’daki Zafer Zirvesi’nde yaklaşık 6.700 metre yükseklikte ayağını kırdıktan sonra tam 10 gündür mahsur kalmıştı.
Drone görüntülerinde en son üç gün önce hayatta olduğu görülen dağcının, sonrasında ise -23 derecelere kadar düşen sıcaklıkta yaşama ihtimalinin mucize olacağı söylendi.
