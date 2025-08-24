onedio
Evre Başak Clarke'ın Ölmesinin Ardından "Dolandırıcı" Yaftası Yapan Kişiler Tekrardan Gündeme Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 16:53

Evre Başak Clarke, geçtiğimiz saatlerde uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Hem bağış toplaması hem de sosyal medya paylaşımları bazı kullanıcılar tarafından hedef gösterilmişti. Vefatının ardından bu kişiler tekrardan gündeme geldi, X kullanıcıları unutmadı.

İşte detaylar...

Bir süredir kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti.

Bu süre zarfında başta Jahrein olmak üzere bazı kişiler Evre Başak'a 'dolandırıcı' iması yaptı, inanmadı.

Sanatçı Evre Başak'ın ölümü birçok kişiyi yasa boğdu. İnternet zorbalığı, son günlerini yaşayan bir anneyi de hedef aldı.

Kullanıcılar, bu konuya değinerek Evre Başak'ı andı.

Yorum Yazın