Ünlü TV Yıldızının Köpeğini Ağzının İçine Soktuğu O İlginç Anlar Gündem Oldu

Vicky Pattison, Labrador cinsi köpeğine ağzının içine girmesine izin verdi. Videoda Pattison, ağzını açıyor ve köpeğin dilinin içine girmesine müsaade ediyor.

İnternet kullanıcıları ise durumu pek hoş karşılamadı. Bir kullanıcı “Köpeklerimi çocuklarım gibi seviyorum ama asla bunu yapamazdım” derken, bir diğeri “Köpeklerimi her şeyden çok seviyorum ama kendi bölgelerini yaladıktan sonra bu videoyu görmek midemi bulandırdı” yorumunu yaptı.