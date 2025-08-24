onedio
Ünlü TV Yıldızının Köpeğini Ağzının İçine Soktuğu O İlginç Anlar Gündem Oldu

Ünlü TV Yıldızının Köpeğini Ağzının İçine Soktuğu O İlginç Anlar Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 13:50

İngiliz TV yıldızı Vicky Pattison, köpeğiyle paylaştığı tuhaf video ile sosyal medyada gündem oldu. Videoda Pattison, köpeğinin ağzının içine girmesine izin verdi. O anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Sosyal medya kullanıcıları, bu sıra dışı davranışı “fazlasıyla iğrenç” bulduklarını dile getirdi.

İşte detaylar...

İngiliz TV yıldızı Vicky Pattison, köpeğiyle paylaştığı tuhaf bir video sonrası sosyal medyada kullanıcıları şaşkına çevirdi.

İngiliz TV yıldızı Vicky Pattison, köpeğiyle paylaştığı tuhaf bir video sonrası sosyal medyada kullanıcıları şaşkına çevirdi.

37 yaşındaki ünlü isim, yaklaşan Strictly Come Dancing programı öncesi Instagram hesabında kısa bir video paylaştı, hayranlarını biraz tedirgin etti.

Hijyen önemli tabii.

Hijyen önemli tabii.

Vicky Pattison, Labrador cinsi köpeğine ağzının içine girmesine izin verdi. Videoda Pattison, ağzını açıyor ve köpeğin dilinin içine girmesine müsaade ediyor.

İnternet kullanıcıları ise durumu pek hoş karşılamadı. Bir kullanıcı “Köpeklerimi çocuklarım gibi seviyorum ama asla bunu yapamazdım” derken, bir diğeri “Köpeklerimi her şeyden çok seviyorum ama kendi bölgelerini yaladıktan sonra bu videoyu görmek midemi bulandırdı” yorumunu yaptı.

İşte o anlar:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
