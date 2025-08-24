Ünlü TV Yıldızının Köpeğini Ağzının İçine Soktuğu O İlginç Anlar Gündem Oldu
İngiliz TV yıldızı Vicky Pattison, köpeğiyle paylaştığı tuhaf video ile sosyal medyada gündem oldu. Videoda Pattison, köpeğinin ağzının içine girmesine izin verdi. O anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Sosyal medya kullanıcıları, bu sıra dışı davranışı “fazlasıyla iğrenç” bulduklarını dile getirdi.
İşte detaylar...
İngiliz TV yıldızı Vicky Pattison, köpeğiyle paylaştığı tuhaf bir video sonrası sosyal medyada kullanıcıları şaşkına çevirdi.
Hijyen önemli tabii.
İşte o anlar:
