Karşı Tarafı Adeta Yönetiyorlar: İlişkide Kontrolü Elinde Tutmak İsteyen 5 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 11:02

İlişkilerde herkesin yaklaşımı farklıdır. Kimileri huzuru ve dengeyi ön planda tutarken, kimileri ise ipleri elinde bulundurmayı tercih eder. Bazı burçlar doğaları gereği kontrol etmeyi, yön vermeyi ve karar mekanizmasının merkezinde olmayı sever. Bu özellikleri onları güçlü bir partner gibi gösterse de bazen ilişkide baskı hissi de yaratabilir. İşte ilişkide kontrolü elinde tutmak isteyen 5 burç...

Aslan Burcu

Aslan burçları doğuştan liderdir. İlişkilerde partnerinin kararlarını yönlendirmek, olayların merkezinde olmak ister. Onlar için sevgi, aynı zamanda güç göstermenin de bir yoludur. Kontrol etme arzuları çoğu zaman “ilişkiye sahip çıkmak” olarak görülebilir.

Oğlak Burcu

Disiplinli ve planlı yapılarıyla bilinen Oğlaklar, ilişkilerde de düzeni sağlamak ister. Partnerinin adımlarını yönlendirmek, geleceğe dair stratejik kararlar almak onlara güven verir. Bu yüzden çoğu zaman ilişkinin kurallarını koyan taraf olurlar.

Akrep Burcu

Akrep burcu derin bağlara önem verir ancak bu bağın kontrolünü elinde tutmayı da ister. Partnerinin duygularını, düşüncelerini anlamada ustadır ve bu özelliklerini zaman zaman kendi lehine kullanabilir. Yoğun tutkuları, ilişkide kontrolü bırakmalarını zorlaştırır.

Başak Burcu

Başak burcu detaylara hâkim olmayı sever. İlişkide de her şeyin en doğru şekilde ilerlemesini ister. Bu mükemmeliyetçi tavır, çoğu zaman onları kontrolcü bir partner haline getirir. Partnerini yönlendirmek, küçük detaylarda bile söz sahibi olmak Başak için doğaldır.

Koç Burcu

Koç burcu enerjik ve lider ruhuyla tanınır. İlişkilerde hızlı karar almak, yönlendirmek ve önde olmak ister. Onlar için kontrol, gücün bir göstergesidir. Ancak bu durum bazen partnerlerine nefes alacak alan bırakmamalarına yol açabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
