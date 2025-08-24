Karşı Tarafı Adeta Yönetiyorlar: İlişkide Kontrolü Elinde Tutmak İsteyen 5 Burç
İlişkilerde herkesin yaklaşımı farklıdır. Kimileri huzuru ve dengeyi ön planda tutarken, kimileri ise ipleri elinde bulundurmayı tercih eder. Bazı burçlar doğaları gereği kontrol etmeyi, yön vermeyi ve karar mekanizmasının merkezinde olmayı sever. Bu özellikleri onları güçlü bir partner gibi gösterse de bazen ilişkide baskı hissi de yaratabilir. İşte ilişkide kontrolü elinde tutmak isteyen 5 burç...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslan Burcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlak Burcu
Akrep Burcu
Başak Burcu
Koç Burcu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın