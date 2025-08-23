Patronuna Böbreğini Bağışladıktan Sonra İlginç Bir Şekilde İşten Kovulan Kadın
Hayat bazen inanılmaz ve adaletsiz sürprizler sunabiliyor. Long Island’da Debbie Stevens, patronuna böbreğini bağışladıktan kısa bir süre sonra işten kovulduğunu iddia ederek dava açmıştı. Yaşadığı süreç ise trajikomik desek pek de abartmayız.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayat bazen inanılmaz bir şekilde adaletsiz olabiliyor. Long Island’da yaşayan Debbie Stevens’in başına gelenler de tam olarak böyle bir örnek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stevens, 2009 yılında Atlantic Automotive Group’ta sekreter olarak çalışmaya başladı.
Stevens, belgelerde de belirtildiği gibi “doğal olarak iyi ve cömert biri olduğu için” böbreğini bağışlamayı düşündüğünü söyledi.
Baskılar bununla da bitmedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın