Patronuna Böbreğini Bağışladıktan Sonra İlginç Bir Şekilde İşten Kovulan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.08.2025 - 12:07

Hayat bazen inanılmaz ve adaletsiz sürprizler sunabiliyor. Long Island’da Debbie Stevens, patronuna böbreğini bağışladıktan kısa bir süre sonra işten kovulduğunu iddia ederek dava açmıştı. Yaşadığı süreç ise trajikomik desek pek de abartmayız.

İşte detaylar...

Hayat bazen inanılmaz bir şekilde adaletsiz olabiliyor. Long Island’da yaşayan Debbie Stevens’in başına gelenler de tam olarak böyle bir örnek.

47 yaşındaki Stevens, patronuna böbreğini bağışladıktan kısa bir süre sonra işten atıldığını iddia ederek New York İnsan Hakları Komisyonu’na dava açtı.

Stevens, 2009 yılında Atlantic Automotive Group’ta sekreter olarak çalışmaya başladı.

Şirket, birden fazla otomobil bayisini işleten milyar dolarlık bir firma. Stevens, burada patronu Jackie Brucia ile yakınlaştı. Brucia, 61 yaşında ve şirketin mali işlerinden sorumlu kişilerden biri.

2010 yılında Florida’ya taşınmak için işten ayrılan Stevens, kısa bir süreliğine Long Island’a döndü ve eski ofisine uğradı. Bu sırada Brucia ile sohbet ederken, Brucia sağlık sorunlarından ve böbrek nakline ihtiyacı olduğundan bahsetti. Belgelere göre, Brucia Stevens’a “yakın bir aile dostunun olası bir donör olduğunu” söyledi.

Stevens, belgelerde de belirtildiği gibi “doğal olarak iyi ve cömert biri olduğu için” böbreğini bağışlamayı düşündüğünü söyledi.

Stevens, Long Island’a geri dönmeye karar verdi ve eski işine dönmek istedi. Brucia onu tekrar işe aldı. Ancak Stevens’in bağış süreci beklenmedik şekilde gelişti: Stevens, Brucia ile tam eşleşme olmadığı için böbreğini başka birine bağışladı. Brucia ise farklı bir bağışçının böbreğini aldı. Stevens, New York Post’a verdiği demeçte, kendi böbreğinin Missouri’deki bir kişiye gittiğini söyledi.

Ameliyat sonrası Stevens ciddi ağrılar, bacaklarda rahatsızlık ve sindirim sorunları yaşadı. İşe dönmesi için baskı hissetti ve sadece üç gün sonra evine gitmek zorunda kaldı. Eve geldiğinde Brucia, telefonu açarak Stevens’i erken ayrıldığı için azarladı.

Baskılar bununla da bitmedi.

Stevens, iş yerinde sürekli azarlanmaya devam etti, ofis ve fazla mesai hakları kaldırıldı, yüksek suç oranına sahip bir bayiye sürgün edildi.  Tüm bu yaşananlar üzerine Stevens psikiyatrist desteği almak zorunda kaldı ve bir avukat tuttu. Avukatın şirkete gönderdiği mektubun ardından Stevens, kısa süre içinde işten çıkarıldı.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
