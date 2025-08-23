Patronuna Böbreğini Bağışladıktan Sonra İlginç Bir Şekilde İşten Kovulan Kadın

Şirket, birden fazla otomobil bayisini işleten milyar dolarlık bir firma. Stevens, burada patronu Jackie Brucia ile yakınlaştı. Brucia, 61 yaşında ve şirketin mali işlerinden sorumlu kişilerden biri.

2010 yılında Florida’ya taşınmak için işten ayrılan Stevens, kısa bir süreliğine Long Island’a döndü ve eski ofisine uğradı. Bu sırada Brucia ile sohbet ederken, Brucia sağlık sorunlarından ve böbrek nakline ihtiyacı olduğundan bahsetti. Belgelere göre, Brucia Stevens’a “yakın bir aile dostunun olası bir donör olduğunu” söyledi.