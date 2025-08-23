onedio
Hayallerini Kabusa Çevirdi: Yeni Aldığı Evdeki Küf Genç Kadının Sağlığını Mahvetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.08.2025 - 10:42

Bir çift, yıllardır biriktirdikleri parayla aldıkları hayallerindeki eve taşındı. Ancak kısa süre içinde Sara’nın cildi ve gözlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. TikTok yorumları sayesinde ortaya çıkan gizli küf çiftin hayatını adeta kabusa çevirdi.

İşte detaylar...

ABD’de yaşayan 28 yaşındaki Sara Smith isimli bir kadın, yıllardır biriktirdiği parayla satın aldığı ilk evine taşındı.

Ancak hayallerini süsleyen bu ev, kısa sürede sağlığını tehlikeye atan bir kabusa dönüştü.

Taşındıktan sadece iki gün sonra şiddetli burun tıkanıklığı yaşamaya başlayan Sara, bunu basit bir soğuk algınlığı sandı.

Aylar ilerledikçe belirtiler ağırlaştı; göz kapakları ve çevresi kızarıp şişti, kaşınmaya başladı ve zaman zaman kanıyordu. Kullandığı ilaçlar sadece geçici rahatlama sağladı.

Çaresiz kalan genç kadın, yaşadıklarını TikTok’ta paylaşınca takipçilerinden gelen yorumlarla hayatının değiştiğini söyledi.

Kullanıcılar, belirtilerin gizli küften kaynaklanabileceğini söyleyince Sara ve eşi evi kontrol ettirdi. Yapılan incelemede neredeyse tüm odalarda gizli su hasarı ve küf olduğu ortaya çıktı. Özellikle halı altındaki ve yalıtım arasındaki küfler, görünmediği için satın alma aşamasında fark edilmemişti.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
