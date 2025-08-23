Hayallerini Kabusa Çevirdi: Yeni Aldığı Evdeki Küf Genç Kadının Sağlığını Mahvetti
Bir çift, yıllardır biriktirdikleri parayla aldıkları hayallerindeki eve taşındı. Ancak kısa süre içinde Sara’nın cildi ve gözlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. TikTok yorumları sayesinde ortaya çıkan gizli küf çiftin hayatını adeta kabusa çevirdi.
ABD’de yaşayan 28 yaşındaki Sara Smith isimli bir kadın, yıllardır biriktirdiği parayla satın aldığı ilk evine taşındı.
Taşındıktan sadece iki gün sonra şiddetli burun tıkanıklığı yaşamaya başlayan Sara, bunu basit bir soğuk algınlığı sandı.
Çaresiz kalan genç kadın, yaşadıklarını TikTok’ta paylaşınca takipçilerinden gelen yorumlarla hayatının değiştiğini söyledi.
