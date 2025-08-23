onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Travma Yaşatıyorlar: Aşk Hayatında Felaket Getiren Burçlar

Travma Yaşatıyorlar: Aşk Hayatında Felaket Getiren Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.08.2025 - 08:46

Aşk herkes için mutluluk getirmeyebilir; bazı burçlar ilişkilerde adeta fırtına etkisi yaratır. Yoğun duygular, sabırsızlık ya da bencillik, bu burçların aşk hayatında felaketlere yol açmasına neden olabilir. Partnerleri için unutulmaz ama bir o kadar da yorucu bir deneyim sunarlar.

İşte aşk hayatında felaket getiren burçlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Tutkulu ve derin duyguları ile tanınan Akrep, ilişkide kontrolü elden bırakmak istemez. Bu yoğun sahiplenme ve kıskançlık hali, partner üzerinde baskı yaratabilir. Duygularını uçlarda yaşaması, aşkı bazen bir savaşa dönüştürür.

Koç Burcu

Koç Burcu

Cesur ve atılgan tavırlarıyla dikkat çeken Koç, ilişkilerde sabırsızlığıyla sınav verir. İstediği anda harekete geçmek ister, karşı tarafın ihtiyaçlarını göz ardı edebilir. Bu aceleci yaklaşım, ilişkide dengeyi bozarak sorunlara yol açabilir.

İkizler Burcu

Eğlenceli ve enerjik yönüyle başta büyüleyen İkizler, kararsızlığıyla ilişkide istikrarı zorlayabilir. Duygularındaki değişkenlik partnerini yorar, sürekli fikir değiştirmesi güven duygusunu zedeler.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Kendine güveniyle öne çıkan Aslan, ilişkide daima ilgi ve hayranlık bekler. Partnerinin ihtiyaçlarını geri plana atması ve kendi egosunu ön planda tutması, zamanla ilişkiyi çatışmaya sürükleyebilir.

Yay Burcu

Özgürlüğüne düşkün Yay, kısıtlanmaktan hoşlanmaz. İlişkide fazla bağımsız davranması, partnerinde değersizlik hissi yaratabilir. Bağlanma konusunda yaşadığı tereddütler, aşkı bir macera gibi görmesine sebep olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın