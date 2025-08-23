Travma Yaşatıyorlar: Aşk Hayatında Felaket Getiren Burçlar

Aşk herkes için mutluluk getirmeyebilir; bazı burçlar ilişkilerde adeta fırtına etkisi yaratır. Yoğun duygular, sabırsızlık ya da bencillik, bu burçların aşk hayatında felaketlere yol açmasına neden olabilir. Partnerleri için unutulmaz ama bir o kadar da yorucu bir deneyim sunarlar.

İşte aşk hayatında felaket getiren burçlar!