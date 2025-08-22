Fotoğrafçı, Besteci ve Daha Fazlası... Sektördeki Kadınlar Kendilerini Taciz Eden Kişileri Tek Tek İfşa Etti
Son günlerde Mesut Adlin gibi isimlerin sanat ve eğlence sektöründe, kadın bedeninin sömürülmesiyle ve kadınlara yönelik taciz iddiaları gündeme gelmeye başladı. Fotoğrafçılar, besteciler ve diğer meslek gruplarından bazı kişilerin kadınları taciz ettiğine yönelik iddialar arttı. X ve Instagram gibi platformlarda zamanında istismar edilen kadınlar bu kişileri tek tek ifşa etmeye başladı, seslerini duyurmaya çalıştı. Sanatçı Denef gibi isimler de bu kişilerin sesini duyurmaya yardım etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesut Adlin, Türkiye'nin müzik ve eğlence dünyasında tanınan bir fotoğraf sanatçılarından biriydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce Manifest grubu, Adlin ile olan tüm projelerini iptal ettiğini duyurdu.
Aslına bakarsanız olay sadece tek bir kişi etrafında da dönmüyor.
Sanatçı Denef, bu isimleri tek tek ifşa etti.
Başka bir fotoğrafçı skandalı daha...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı isim, aynı yaşanmışlıklar...
Bir başka iddia da böyleydi.
Bir kadın yaşadığı tacizi paylaştı.
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ünlü olmak isteyen genç kızları sanat sepet ayağına taciz ediyorlar. Bunlara ne cevap yazıyorsunuz direkt engelleyin
bence manifest grubu şarkıdan aldıkları tepkiden dolayı bu şekilde parlaklık ayarı derdindeler bir an önce bu zehirli grup dağılmalı düşüncem budur
memlekette elini attığın her şey çürümüşken, ifşalar pek de şaşırtıcı olmadı.