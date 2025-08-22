onedio
Fotoğrafçı, Besteci ve Daha Fazlası... Sektördeki Kadınlar Kendilerini Taciz Eden Kişileri Tek Tek İfşa Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 16:40

Son günlerde Mesut Adlin gibi isimlerin sanat ve eğlence sektöründe, kadın bedeninin sömürülmesiyle ve kadınlara yönelik taciz iddiaları gündeme gelmeye başladı. Fotoğrafçılar, besteciler ve diğer meslek gruplarından bazı kişilerin kadınları taciz ettiğine yönelik iddialar arttı. X ve Instagram gibi platformlarda zamanında istismar edilen kadınlar bu kişileri tek tek ifşa etmeye başladı, seslerini duyurmaya çalıştı. Sanatçı Denef gibi isimler de bu kişilerin sesini duyurmaya yardım etti.

Mesut Adlin, Türkiye'nin müzik ve eğlence dünyasında tanınan bir fotoğraf sanatçılarından biriydi.

Edis, Zeynep Bastık, Mabel Matiz ve Manifest gibi popüler isimlerle çalışmış; özellikle analog fotoğrafçılıkla başladığı kariyerinde dijital dünyaya da adım atmıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan iddialar, Adlin'in küçük yaştaki bir kişiyle uygunsuz mesajlaşmalar yaptığı yönündeydi. Bu mesajların ifşa edilmesinin ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Önce Manifest grubu, Adlin ile olan tüm projelerini iptal ettiğini duyurdu.

Ayrıca, Adlin'in yakın çevresinden olan Tolga Akış da sosyal medyada, 'Sektörün tümüyle bir şekilde iletişim içindeyiz ama hiç kimsenin yanlışını savunacak değiliz. Bu sektörde de, ülkede de değişmesi gereken çok şey var' şeklinde bir paylaşımda bulundu

Aslına bakarsanız olay sadece tek bir kişi etrafında da dönmüyor.

Sektörde kadınların objeleştirildiği sıklıkla görülüyor. Öncelikle Adlin'in ifşa edilmesi, akabinde diğer kişilerin de itirafta bulunmasını getirdi.

İddiaların hedefinde birbirinden farklı isimler vardı.

Sanatçı Denef, bu isimleri tek tek ifşa etti.

İsimlerden bir tanesi Harun Ateş ismiyle bilinen bir besteciydi. Bestecinin bir kadına yazmamasını istediği halde durmadan mesaj atması sosyal medyada tepki çekti. Bazı ünlü isimler bu olayı görmezden gelmedi, destek de verdi.

Başka bir fotoğrafçı skandalı daha...

Denef, taciz edilen başka bir kadının yaşadıklarını da paylaştı.

Çekim öncesinde sınırlarını ve rahatsız olacağı durumları konuşmuş. Ancak çekim sırasında fotoğrafçı, sarhoşken rızası olmayan pozları yaptırmış ve fotoğrafçı fiziksel temaslarda bulunarak tacizde bulunmuş. O an sarhoş olduğu için durumu fark edememiş, sonradan fark ettiğinde fotoğrafların paylaşılmamasını istemiş ama manipüle edilmiş ve kendini suçlamış.

Aynı isim, aynı yaşanmışlıklar...

Fotoğrafçı, ona DM üzerinden ulaşmış ve hikaye, gizli kimlik gibi şeyler istemiş. 'Oastabis', bu kişinin model olmasını istediğini ve psikolojik baskı yarattığını iddia ediyor. Ayrıca uygunsuz fotoğraflar istendiğini, cinsel içerikli mesajlar alındığını ve manipülasyonla rıza alınmaya çalışıldığını belirtiyor. Bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Bir başka iddia da böyleydi.

Bir kadın yaşadığı tacizi paylaştı.

Siz neler düşünüyorsunuz?

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
houseof

Ünlü olmak isteyen genç kızları sanat sepet ayağına taciz ediyorlar. Bunlara ne cevap yazıyorsunuz direkt engelleyin

Cihan Yılmaz

bence manifest grubu şarkıdan aldıkları tepkiden dolayı bu şekilde parlaklık ayarı derdindeler bir an önce bu zehirli grup dağılmalı düşüncem budur

ferit öztürk

memlekette elini attığın her şey çürümüşken, ifşalar pek de şaşırtıcı olmadı.