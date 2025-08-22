Fotoğrafçı, Besteci ve Daha Fazlası... Sektördeki Kadınlar Kendilerini Taciz Eden Kişileri Tek Tek İfşa Etti

Son günlerde Mesut Adlin gibi isimlerin sanat ve eğlence sektöründe, kadın bedeninin sömürülmesiyle ve kadınlara yönelik taciz iddiaları gündeme gelmeye başladı. Fotoğrafçılar, besteciler ve diğer meslek gruplarından bazı kişilerin kadınları taciz ettiğine yönelik iddialar arttı. X ve Instagram gibi platformlarda zamanında istismar edilen kadınlar bu kişileri tek tek ifşa etmeye başladı, seslerini duyurmaya çalıştı. Sanatçı Denef gibi isimler de bu kişilerin sesini duyurmaya yardım etti.