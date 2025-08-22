onedio
9 Ay Boyunca Hiç Belirti Göstermemişti: Hamile Olduğunu Bile Anlamadan Otel Tuvaletinde Doğurdu

9 Ay Boyunca Hiç Belirti Göstermemişti: Hamile Olduğunu Bile Anlamadan Otel Tuvaletinde Doğurdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 16:30

Helen Green isimli bir kadın tatil için gittiği Kanada’da hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Dokuz ay boyunca hiçbir belirti yaşamayan Green, kaldıkları otel odasının tuvaletinde aniden doğum yaptı. Şaşkına dönen aile, yeni doğan bebekleriyle birlikte unutulmaz bir tatil geçirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/08/15/lifesty...
İngiltere’nin Bristol kentinden 45 yaşındaki Helen Green, kocası Michael yaptıkları 10 günlük tatilde hayatlarının en büyük sürprizini yaşadı.

Helen, hamile olduğunu doğuma dakikalar kala öğrendi ve üçüncü çocuğunu kaldıkları otel odasının banyosunda dünyaya getirdi.

Aile, 21 Mayıs gecesi Toronto’daki otele yerleşip uyuduktan birkaç saat sonra Helen karın ağrısıyla uyandı.

Tuvalete koşan Helen, “Vücudum tamamen kontrolü ele aldı. Ne olduğunu anlayamadan iki büyük ıkınmayla bebek doğdu. Onu klozetten aldım ve kucağıma verdim” diyerek yaşadığı şoku anlattı.

Michael ise ağlama sesiyle uyanıp karşısında yeni doğmuş bir bebek bulunca hemen ilk yardım ekiplerini aradı. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, anne ve bebeği Mount Sinai Hastanesi’ne götürdü.

Gizli Gebelik: Belirti Vermeden Geçen 9 Ay

Doktorlar Helen’in “gizli gebelik” yaşadığını açıkladı. Bu durum, kadının gebeliğin farkına varmadan, çoğu zaman regl döngüsü devam ediyormuş gibi yaşamasıyla biliniyor. Helen, daha önce yaşadığı düşükler ve düzenli adet görmesi nedeniyle kendisini menopoz dönemine girmiş sanmıştı.

Daha önceki iki hamileliğinde büyük karın çıkıntıları yaşayan Helen, bu defa hiçbir belirti fark etmediğini söyledi:

“Hamile olduğumdan zerre haberim yoktu. İşe gittim, spor yaptım, aynı kıyafetleri giydim, her şey normaldi.”

Doğumun ardından aile, 11 haftalık kızlarına Olivia adını verdi.

İsmi, doğum sırasında yardımcı olan hemşirelerden birinden ilhamla seçtiler. Helen, “O sanki hep hayatımızdaymış gibi. Geldiği andan itibaren her şey tamamlandı, çok mutluyuz” dedi.

Michael Green de yaşadıklarını hâlâ “gerçeküstü” olarak tanımlıyor: “Tamamen çılgınca bir dönemdi. Ama o kadar büyük bir mutluluk getirdi ki…”

