Erkekler Saç Kestirmekten Neden Çekiniyor?

Metehan Bozkurt
22.08.2025 - 13:24

Yeni bir araştırma, erkeklerin saç kestirirken sık sık kaygı yaşadığını ortaya koydu. Her beş erkekten biri kuaförüne istedikleri saç modelini söylemekten çekinirken, birçoğu değişiklik yapmak istese de tereddüt ediyor. Saç kesimi, erkekler için sadece görünüm değil, güven ve kişilik yansıması açısından da büyük önem taşıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/08/19/lifesty...
Yeni bir ankete göre, her beş erkekten biri saç kestirmekten çekiniyor.

2.000 erkek üzerinde yapılan ankete göre, erkeklerin %21’i kuaförlerinden veya berberlerinden yeni bir saç modeli istemekte “gergin” hissediyor. Ayrıca %23’ü, istedikleri saç kesimini sormaktan çekindiğini itiraf ediyor. Bazıları (%17) ise istediği modelin daha hafif bir versiyonunu talep ederek kaygıdan kaçınmaya çalışıyor.

Ankete katılan erkeklerin üçte biri, kuaförlerine fotoğraf göstererek istedikleri saç kesimini başardıklarını belirtiyor.

Fotoğraf gösterenlerin %88’i, kuaförlerinin tam olarak istediklerini uyguladığını söylüyor.

Sport Clips Haircuts için Talker Research tarafından yapılan ankete katılan erkeklerin yarısı, “daha iyi bir saç kesimi için saç tipleri ve saç modelleri hakkında kuaförden bilgi almak” gerektiğine inanıyor. Katılımcılar, kuaförlerinden öğrendikleri bilgiler arasında saç tipine uygun modeller (%41), yüz şekline uygun modeller (%40), saç kesim sıklığı (%37), farklı makine boylarının anlamı (%31) ve saçın evde nasıl bakımının yapılacağı (%31) yer aldığını belirtti.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
