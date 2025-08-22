Erkekler Saç Kestirmekten Neden Çekiniyor?
Kaynak: https://nypost.com/2025/08/19/lifesty...
Yeni bir araştırma, erkeklerin saç kestirirken sık sık kaygı yaşadığını ortaya koydu. Her beş erkekten biri kuaförüne istedikleri saç modelini söylemekten çekinirken, birçoğu değişiklik yapmak istese de tereddüt ediyor. Saç kesimi, erkekler için sadece görünüm değil, güven ve kişilik yansıması açısından da büyük önem taşıyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bir ankete göre, her beş erkekten biri saç kestirmekten çekiniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankete katılan erkeklerin üçte biri, kuaförlerine fotoğraf göstererek istedikleri saç kesimini başardıklarını belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın