Erkekler Saç Kestirmekten Neden Çekiniyor?

Yeni bir araştırma, erkeklerin saç kestirirken sık sık kaygı yaşadığını ortaya koydu. Her beş erkekten biri kuaförüne istedikleri saç modelini söylemekten çekinirken, birçoğu değişiklik yapmak istese de tereddüt ediyor. Saç kesimi, erkekler için sadece görünüm değil, güven ve kişilik yansıması açısından da büyük önem taşıyor.

İşte detaylar...