onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pasaport Fotoğrafı Dumur Etti: Genç Kadının Görüntüsü Sosyal Medyayı Kahkahaya Boğdu

Pasaport Fotoğrafı Dumur Etti: Genç Kadının Görüntüsü Sosyal Medyayı Kahkahaya Boğdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 12:54

Pasaport fotoğraflarının çoğu zaman gerçek görünümü yansıtmadığı bilinir. Ancak genç bir kadın yeni pasaportunda çıkan fotoğrafını görünce kendini tanıyamadı. Sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizler de takdir edersiniz ki pasaport fotoğrafları en iyi halimizi yansıtmaz.

Sizler de takdir edersiniz ki pasaport fotoğrafları en iyi halimizi yansıtmaz.

Genç bir kadın, yenilediği pasaportunda gördüğü fotoğraf karşısında hem kendisi hem de sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

TikTok kullanıcısı Rebekah, güncel pasaport fotoğrafını görünce şoke oldu.

TikTok kullanıcısı Rebekah, güncel pasaport fotoğrafını görünce şoke oldu.

Normalde kızıl saçları ve neşeli görünümüyle tanınan Rebekah, belgede bambaşka biri gibi çıkmıştı.

Meğerse sorun, fotoğrafın yanlış yüzeye basılmasından kaynaklanmış.

Meğerse sorun, fotoğrafın yanlış yüzeye basılmasından kaynaklanmış.

Durum sonradan düzeltilse de Rebekah o anı ölümsüzleştirmek için görüntüyü kaydetti. Bu paylaşımı kısa sürede viral oldu ve 18 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Siz neler düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın