Banu Berberoğlu'nun Yeni Videosunu Çalışanlarıyla İzlemeye Karar Veren Yönetici Güldürdü

Uzun bir aradan sonra sosyal medyaya dönen Banu Berberoğlu, paylaştığı yeni videosuyla merak uyandırdı. Neden paylaşım yapmadığını anlatan bu videoyu, bir yönetici toplantı sırasında çalışanlarıyla birlikte izleyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Banu Berberoğlu uzun bir aradan sonra tekrardan geri döndü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın