Sıcak Küvet mi, Sauna mı? Yeni Yapılan Araştırma Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğunu Ortaya Koydu
Yeni bir araştırma, sıcak suya girmenin ve saunaların sağlığa etkilerini karşılaştırdı. Sonuçlara göre, genç ve sağlıklı yetişkinlerde sıcak küvet, dolaşımı artırma, vücut sıcaklığını düzenleme ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda diğer yöntemlerden öne çıkıyor. Egzersiz yapamayanlar için ise ısı terapisi etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Tarih boyunca Roma hamamlarından saunalara kadar, pasif ısı terapisi, sağlığı iyileştirmek ve hastalık riskini azaltmak için giderek daha fazla tercih edilen bir yöntem haline geldi.
Ancak her ısı aynı etkiyi yaratmıyor.
Tüm yöntemler arasında, sıcak suya girmede vücut sıcaklığındaki artış en belirgin olanıydı.
