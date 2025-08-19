onedio
Sıcak Küvet mi, Sauna mı? Yeni Yapılan Araştırma Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğunu Ortaya Koydu

Metehan Bozkurt
19.08.2025 - 16:29

Yeni bir araştırma, sıcak suya girmenin ve saunaların sağlığa etkilerini karşılaştırdı. Sonuçlara göre, genç ve sağlıklı yetişkinlerde sıcak küvet, dolaşımı artırma, vücut sıcaklığını düzenleme ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda diğer yöntemlerden öne çıkıyor. Egzersiz yapamayanlar için ise ısı terapisi etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İşte detaylar...

Tarih boyunca Roma hamamlarından saunalara kadar, pasif ısı terapisi, sağlığı iyileştirmek ve hastalık riskini azaltmak için giderek daha fazla tercih edilen bir yöntem haline geldi.

Isı vücuda nüfuz ettikçe, vücut sıcaklığınız yükselir; bunun sonucunda kardiyovasküler sisteminiz harekete geçer, damarlarınız genişler, kalp atış hızınız artar.

Ancak her ısı aynı etkiyi yaratmıyor.

Oregon Üniversitesi’nden araştırmacılar, hangi pasif ısı terapisinin sağlığa daha fazla katkı sağladığını görmek için sıcak banyolar, geleneksel saunalar ve modern saunaları karşılaştırdı.

Çalışmaya katılan genç ve sağlıklı yetişkinler arasında, sıcak suya girmenin vücudun sıcaklığı düzenlemesine, dolaşımı artırmasına ve bağışıklık sistemini geliştirmesine, her iki sauna türünden daha etkili olduğu görüldü.

Araştırmaya, yaşları 20–28 arasında olan, sağlıklı, sigara kullanmayan ve ilaç kullanmayan 20 kişi katıldı. İnsan fizyolojisi uzmanı Christopher Minson rehberliğinde, araştırmacılar katılımcıların vücut sıcaklığı, kan basıncı, kalp atış hızı, kalbin yükü ve bağışıklık sistemi aktivitelerini takip etti.

Her katılımcı laboratuvara 10 kez gelerek sırasıyla: 45 dakika boyunca 40,5 °C (105 °F) sıcaklıkta bir sıcak küvete girdi, 3 × 10 dakika boyunca 80 °C (176 °F) geleneksel saunada terledi ve 45 dakika boyunca 45–65 °C (113–149 °F) arası sıcaklıkta infrared saunada vakit geçirdi. Araştırma ekibi, her seanstan önce, sırasında ve sonrasında verileri toplayarak vücudun hangi ısı türüne nasıl tepki verdiğini inceledi.

Tüm yöntemler arasında, sıcak suya girmede vücut sıcaklığındaki artış en belirgin olanıydı.

Vücut sıcaklığının yükselmesi, kan akışını artırır ve inflamatuar yanıtı güçlendirir.

Araştırmanın baş yazarlarından Jessica Atencio, “Sıcak suya girmek, çekirdek vücut sıcaklığında en güçlü değişiklikleri sağlar çünkü suyun içinde ter mekanizması verimli çalışamaz. Havayla temas halinde olduğunuzda terleme yoluyla ısıyı daha etkili bir şekilde atabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

