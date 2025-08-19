Sıcak Küvet mi, Sauna mı? Yeni Yapılan Araştırma Hangisinin Daha Sağlıklı Olduğunu Ortaya Koydu

Oregon Üniversitesi’nden araştırmacılar, hangi pasif ısı terapisinin sağlığa daha fazla katkı sağladığını görmek için sıcak banyolar, geleneksel saunalar ve modern saunaları karşılaştırdı.

Çalışmaya katılan genç ve sağlıklı yetişkinler arasında, sıcak suya girmenin vücudun sıcaklığı düzenlemesine, dolaşımı artırmasına ve bağışıklık sistemini geliştirmesine, her iki sauna türünden daha etkili olduğu görüldü.

Araştırmaya, yaşları 20–28 arasında olan, sağlıklı, sigara kullanmayan ve ilaç kullanmayan 20 kişi katıldı. İnsan fizyolojisi uzmanı Christopher Minson rehberliğinde, araştırmacılar katılımcıların vücut sıcaklığı, kan basıncı, kalp atış hızı, kalbin yükü ve bağışıklık sistemi aktivitelerini takip etti.

Her katılımcı laboratuvara 10 kez gelerek sırasıyla: 45 dakika boyunca 40,5 °C (105 °F) sıcaklıkta bir sıcak küvete girdi, 3 × 10 dakika boyunca 80 °C (176 °F) geleneksel saunada terledi ve 45 dakika boyunca 45–65 °C (113–149 °F) arası sıcaklıkta infrared saunada vakit geçirdi. Araştırma ekibi, her seanstan önce, sırasında ve sonrasında verileri toplayarak vücudun hangi ısı türüne nasıl tepki verdiğini inceledi.