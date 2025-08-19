Memesinden Akıntı Gelince Fark Edildi: Göğsündeki Bıçak 8 Yıl Sonra Röntgende Ortaya Çıktı
Tanzanya’da yaşayan 44 yaşındaki bir adam, sağ memesinden gelen irin akıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan röntgen incelemesinde, sekiz yıl önce yaşadığı bir saldırı sırasında göğsüne saplanmış bir bıçak olduğu ortaya çıktı. Hekimler, bıçağı başarılı bir ameliyatla çıkardı ve hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
44 yaşındaki bir adam, sağ memesinden irin gelmeye başladığını fark ettikten sonra tıbbi yardım almak için başvurdu.
Araştırmaya göre, sekiz yıl önce adam “şiddetli bir kavga” sırasında yüzüne, sırtına, göğsüne ve karın bölgesine birden fazla kesik almıştı.
