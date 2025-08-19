Memesinden Akıntı Gelince Fark Edildi: Göğsündeki Bıçak 8 Yıl Sonra Röntgende Ortaya Çıktı

O dönemde yalnızca yüzeysel ilk yardım uygulanmış ve bölgedeki sınırlı sağlık olanakları nedeniyle röntgen veya başka görüntüleme yöntemleri uygulanmamıştı.

Hastanede çekilen röntgen, göğüs içinde bir metal cisim olduğunu gösterdi. Bıçak, omuz kemiğinden (skapula) girmiş ve çevresinde irin ve nekrotik doku birikimi oluşmuştu.

Hekimler hemen ameliyatla bıçağı çıkardı. Hasta, on günün ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Araştırmacılar, “Hastanın ameliyat sonrası durumu iyi olsa da, göğsünde kalan bıçak ölümcül sonuçlara yol açabilecek ciddi bir risk taşıyordu” yorumunu yaptı.

Bu vakada, hastanın vücudu yabancı cismi fibroz bir kapsülle çevreleyerek inflamasyonu ve doku hasarını sınırlamıştı. Ancak memesinden akıntının gelmesi, ciddi komplikasyonların başlamaya başladığını gösteriyordu.