Memesinden Akıntı Gelince Fark Edildi: Göğsündeki Bıçak 8 Yıl Sonra Röntgende Ortaya Çıktı

Memesinden Akıntı Gelince Fark Edildi: Göğsündeki Bıçak 8 Yıl Sonra Röntgende Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 15:26

Tanzanya’da yaşayan 44 yaşındaki bir adam, sağ memesinden gelen irin akıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan röntgen incelemesinde, sekiz yıl önce yaşadığı bir saldırı sırasında göğsüne saplanmış bir bıçak olduğu ortaya çıktı. Hekimler, bıçağı başarılı bir ameliyatla çıkardı ve hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

44 yaşındaki bir adam, sağ memesinden irin gelmeye başladığını fark ettikten sonra tıbbi yardım almak için başvurdu.

Yapılan tetkikler, sekiz yıl önce yaşadığı bir saldırı sonucu göğsüne saplanmış bir bıçak olduğunu ortaya çıkardı.

Olay, Tanzanya’da yaşayan 44 yaşındaki bir adamın başvurusuyla gündeme geldi. Hasta, sağ memesinden irin akması dışında göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük veya ateş gibi bir belirti olmadığını paylaştı.

Araştırmaya göre, sekiz yıl önce adam “şiddetli bir kavga” sırasında yüzüne, sırtına, göğsüne ve karın bölgesine birden fazla kesik almıştı.

O dönemde yalnızca yüzeysel ilk yardım uygulanmış ve bölgedeki sınırlı sağlık olanakları nedeniyle röntgen veya başka görüntüleme yöntemleri uygulanmamıştı.

Hastanede çekilen röntgen, göğüs içinde bir metal cisim olduğunu gösterdi. Bıçak, omuz kemiğinden (skapula) girmiş ve çevresinde irin ve nekrotik doku birikimi oluşmuştu.

Hekimler hemen ameliyatla bıçağı çıkardı. Hasta, on günün ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Araştırmacılar, “Hastanın ameliyat sonrası durumu iyi olsa da, göğsünde kalan bıçak ölümcül sonuçlara yol açabilecek ciddi bir risk taşıyordu” yorumunu yaptı.

Bu vakada, hastanın vücudu yabancı cismi fibroz bir kapsülle çevreleyerek inflamasyonu ve doku hasarını sınırlamıştı. Ancak memesinden akıntının gelmesi, ciddi komplikasyonların başlamaya başladığını gösteriyordu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
