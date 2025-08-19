onedio
Duş Kabinindeki Boşluğun Ne Olduğunu Soran Kişiye Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kullanıcılar

Duş Kabinindeki Boşluğun Ne Olduğunu Soran Kişiye Verdikleri Cevaplarla Güldüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 13:22

Bir kullanıcı, duş kabininde gördüğü küçük boşluğun ne işe yaradığını merak edip sosyal medyada sorunca beklemediği bir yanıt seliyle karşılaştı. Kimi kullanıcılar ciddi açıklamalar yaparken, kimi de işi goygoya vurup kahkahalara boğan yorumlar bıraktı.

İşte detaylar...

Soru şöyleydi👇

twitter.com

Gelen cevaplar güldürdü...

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
