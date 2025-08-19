onedio
Hissiz Gibi Davranıyorlar: En Duygusuz Burçlar

19.08.2025 - 12:02

Astrolojide bazı burçlar duygularını ifade etmekte oldukça ketumdur. Onlar için mantık, hislerden daha önce gelir. Bu yüzden çoğu zaman soğuk, mesafeli ve duygusuz bir izlenim bırakırlar. İşte en duygusuz burçlar...

Oğlak Burcu

Disiplinli ve ciddi yapısıyla bilinen Oğlak burçları, duygularını göstermekten kaçınır. İçlerinde fırtınalar kopsa da dışarıya sakin, hatta soğuk bir görüntü verebilirler. Onlar için mantık daima ön plandadır.

Kova Burcu

Kovalar, özgürlüklerine düşkün ve bağımsız yapılarıyla öne çıkar. Bu nedenle fazla duygusal bağ kurmaktan kaçınabilirler. Mantıklı, objektif ve mesafeli yaklaşımları, çoğu zaman onları duygusuz gibi gösterir.

Başak Burcu

Analitik düşünce yapısı ve mükemmeliyetçi tavırlarıyla Başak burçları, hislerini geri planda tutar. Karşısındakine sevgisini göstermekte çekingen davranabilir, bu da soğuk algılanmalarına sebep olur.

İkizler Burcu

İkizler burcu değişken yapısıyla duygularını belli etmekte zorlanır. Bir anda samimi ve sıcakkanlı görünebilirken, başka bir anda tamamen mesafeli olabilirler. Bu gelgitler, çevresinde 'soğuk' bir izlenim bırakabilir.

