Ameliyatlarını Türkiye'de Yaptırıyor: Oyuncak Bebeğe Benzemek İçin 6 Milyon TL Harcayan Estetik Hastası Kadın

Sapphire, A bedeninden H bedenine çıkan göğüsleri için yedi kez ameliyat olurken, bunun yanı sıra pek çok liposuction seansı da geçirdi.

Sapphire ayrıca burun estetiği, göz kapağı ameliyatı, dolgu ve yoğun Botox uygulamaları ile görünümünü tamamen değiştirdi. Küçük yaştan itibaren “seks ikonu olmak” istediğini belirten kadın, artık Amerika’da kendisine cerrahi müdahale yapmayı reddeden doktorlar nedeniyle operasyonlarını Türkiye’de yaptırmak zorunda kalıyor.