Ameliyatlarını Türkiye'de Yaptırıyor: Oyuncak Bebeğe Benzemek İçin 6 Milyon TL Harcayan Estetik Hastası Kadın

Metehan Bozkurt
18.08.2025 - 22:15

ABD’li Sapphire Saint, “Bratz bebeği” gibi görünmek için 110.000 sterlin (yaklaşık 6 milyon TL) harcadı. Birçok estetik operasyon geçiren kadın artık ameliyatlarını Türkiye’de yaptırıyor. Sapphire, görünümünü tamamen değiştirmekten pişman olmadığını söylüyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/363...

ABD’li Sapphire Saint, bir zamanların efsane Bratz bebeğe dönüşmek için 110.000 sterlinin üzerinde (6 milyon TL'den fazla) harcama yaptı.

Sapphire, A bedeninden H bedenine çıkan göğüsleri için yedi kez ameliyat olurken, bunun yanı sıra pek çok liposuction seansı da geçirdi.

Sapphire ayrıca burun estetiği, göz kapağı ameliyatı, dolgu ve yoğun Botox uygulamaları ile görünümünü tamamen değiştirdi. Küçük yaştan itibaren “seks ikonu olmak” istediğini belirten kadın, artık Amerika’da kendisine cerrahi müdahale yapmayı reddeden doktorlar nedeniyle operasyonlarını Türkiye’de yaptırmak zorunda kalıyor.

“Vücudumu bir Bratz bebeği gibi göstermek için değiştiriyorum. Bratz’lar Barbie’den çok daha çekici. Barbie artık sıkıcı geliyor.”

Sapphire, operasyonların risklerine rağmen harcadığı paradan pişman olmadığını belirtti: “Önceki fotoğraflarıma baktığımda ‘Aman Tanrım, böyle görünmek istemezdim’ diyorum. İnsanlar 20’li yaşların en iyi yılları olduğunu düşünür, ben asla böyle düşünmüyorum.”

“Gelecekteki amacım, bir Bratz bebeği gibi görünmek ve harika bir hayat yaşamak. Cerrahiye karar vermeden önce mutlaka araştırma yapın.”

Siz neler düşünüyorsunuz?

