Ameliyatlarını Türkiye'de Yaptırıyor: Oyuncak Bebeğe Benzemek İçin 6 Milyon TL Harcayan Estetik Hastası Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/363...
ABD’li Sapphire Saint, “Bratz bebeği” gibi görünmek için 110.000 sterlin (yaklaşık 6 milyon TL) harcadı. Birçok estetik operasyon geçiren kadın artık ameliyatlarını Türkiye’de yaptırıyor. Sapphire, görünümünü tamamen değiştirmekten pişman olmadığını söylüyor.
İşte detaylar...
ABD’li Sapphire Saint, bir zamanların efsane Bratz bebeğe dönüşmek için 110.000 sterlinin üzerinde (6 milyon TL'den fazla) harcama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Vücudumu bir Bratz bebeği gibi göstermek için değiştiriyorum. Bratz’lar Barbie’den çok daha çekici. Barbie artık sıkıcı geliyor.”
“Gelecekteki amacım, bir Bratz bebeği gibi görünmek ve harika bir hayat yaşamak. Cerrahiye karar vermeden önce mutlaka araştırma yapın.”
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın