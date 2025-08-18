onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikiyatr Uyardı: Arkadaş Çevrenizde Psikopat Olabileceğini Gösteren 2 İşaret

Psikiyatr Uyardı: Arkadaş Çevrenizde Psikopat Olabileceğini Gösteren 2 İşaret

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2025 - 20:51

Psikopat denildiğinde genellikle şiddet eğilimli kişiler akla gelse de, her psikopat böyle davranmaz. Uzman adli psikiyatr Dr. Sohom Das, gündelik yaşamda birinin psikopat olup olmadığını anlamayı sağlayan iki önemli ince işareti açıkladı. Bu göstergeler özellikle arkadaş çevrenizdeki davranışları gözlemleyerek fark edilebilir.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/ho...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adli psikiyatr Dr. Sohom Das, arkadaş çevrenizdeki bir kişinin psikopat olup olmadığını anlamanın iki işaretini açıkladı.

Adli psikiyatr Dr. Sohom Das, arkadaş çevrenizdeki bir kişinin psikopat olup olmadığını anlamanın iki işaretini açıkladı.

Psikopat denildiğinde genellikle Ted Bundy gibi seri katiller akla gelse de her psikopat şiddet eylemlerine yönelmez. Psikopat, empati yoksunluğu, duyarsızlık ve zaman zaman antisosyal davranışlarla karakterize edilen bir kişilik bozukluğuna sahip kişidir.

Dr. Sohom Das, psikopatları günlük yaşamda nasıl fark edebileceğimizi anlattı.

'Gerçek bir psikopat, sizden elde edebileceği her şeyi almak için fırsat kollayacaktır; para, arkadaşlık ya da cinsellik fark etmez. Çok narsist oldukları için her şey kendi etraflarında döner. Bir diğer yöntem ise sosyal çevrelerine bakmaktır. Psikopatlar insanları kullanıp sonra bir kenara attıkları için derin arkadaşlık ilişkileri kurmazlar. Büyük bir arkadaş çevresine sahip olurlar, ama bu ilişkiler genellikle yüzeyseldir.'

Dr. Das, iş dünyasında da psikopatların varlığına dikkat çekiyor: 'Yaklaşık dört-beş yüzde civarında CEO’nun psikopat olduğu tahmin ediliyor. Empati yoksunluğu ve soğukkanlılıkları sayesinde, iş arkadaşlarının arkasından iş çevirebilirler ve geceyi rahat bir şekilde geçirebilirler. Karizmatik ve risk almaya eğilimli oldukları için iş ilişkileri ve ağları kurabilirler; şansları yaver giderse kariyerlerinde yükselebilirler.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın