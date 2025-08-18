Psikiyatr Uyardı: Arkadaş Çevrenizde Psikopat Olabileceğini Gösteren 2 İşaret

'Gerçek bir psikopat, sizden elde edebileceği her şeyi almak için fırsat kollayacaktır; para, arkadaşlık ya da cinsellik fark etmez. Çok narsist oldukları için her şey kendi etraflarında döner. Bir diğer yöntem ise sosyal çevrelerine bakmaktır. Psikopatlar insanları kullanıp sonra bir kenara attıkları için derin arkadaşlık ilişkileri kurmazlar. Büyük bir arkadaş çevresine sahip olurlar, ama bu ilişkiler genellikle yüzeyseldir.'

Dr. Das, iş dünyasında da psikopatların varlığına dikkat çekiyor: 'Yaklaşık dört-beş yüzde civarında CEO’nun psikopat olduğu tahmin ediliyor. Empati yoksunluğu ve soğukkanlılıkları sayesinde, iş arkadaşlarının arkasından iş çevirebilirler ve geceyi rahat bir şekilde geçirebilirler. Karizmatik ve risk almaya eğilimli oldukları için iş ilişkileri ve ağları kurabilirler; şansları yaver giderse kariyerlerinde yükselebilirler.'